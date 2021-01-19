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Завтра зимний характер погоды изменится на потепление

19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зимние капризы. От трескучих морозов почти в плюсовые температуры. Сегодня самая холодная ночь была в Слуцке - минус 28,3 градуса. В Минске столбик термометра опускался до минус19. Сегодня в течение дня также будет морозно, облачно с прояснениями и без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит от минус 10 до минус 16 градусов. Но уже завтра зимний характер погоды изменится на потепление. А в выходные вообще ожидается до плюс 2.

 
Теги: Минск
 
 
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Зимние капризы. От трескучих морозов почти в плюсовые температуры. Сегодня самая холодная ночь была в Слуцке - минус 28,3 градуса. В Минске столбик термометра...
 
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