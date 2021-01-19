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В Гродно задержан мужчина, который сорвал государственный флаг
19.01.2021 18:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По информации МВД, ночью 7 ноября 32-летний житель города снял и бросил на землю госфлаг со здания клуба по улице Советских пограничников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами".
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По информации МВД, ночью 7 ноября 32-летний житель города снял и бросил на землю госфлаг со здания клуба по улице Советских пограничников. Следственный комитет...
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