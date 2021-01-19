Школьная травля: жертвы буллинга рассказали о своем опыте

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Мне 30 лет, а я хорошо помню чувства, которые испытывала в школе, когда надо мной издевались одноклассники".

Белоруска Анна стала успешным экономистом, ее уважают коллеги и начальство. Но иногда она чувствует себя маленькой девочкой, когда у нее перед глазами появляются картинки из прошлого. Как это преодолеть и почему так происходит, разбирался Sputnik.

Чужой среди своих

С травлей Анна столкнулась достаточно рано. Все началось в четвертом классе, вспоминает она, после родительского собрания, на котором учитель выделила ее среди остальных.

"В классе было три отличницы. Но учитель почему-то похвалила меня. Сказала, что те две девочки берут оценки зубрежкой, а я – пониманием", – говорит белоруска.

После этого жизнь Анны резко изменилась. Одноклассники стали прятать ее вещи и говорить обидные слова. "В детстве я упала и сломала передние зубы. Что они только про меня не говорили: и беззубая, и подбитая", – вспоминает молодая женщина.

Травля продолжалась несколько лет. Дошло до применения физической силы – ее толкали и прижимали к стене. Но самым болезненным для нее оказался следующий эпизод. На перемене одноклассник собрал апельсиновые корки в мусорном ведре, а затем высыпал их на голову Анны. Вспоминая это, она до сих пор не может сдержать эмоций – было очень унизительно.

CC0 / Pexels / Pexels Некоторые эпизоды жертвам буллинга тяжело вспоминать даже десятилетия спустя

Спустя время Анна узнала, что зачинщицей буллинга в классе стала отличница, которая не выдержала конкуренции.

Психолог, сотрудник Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Ольга Воронько отмечает, что жертвами травли чаще становятся дети, которые чем-то отличаются от остальных. Это могут быть как круглые отличники, так и те, кто не успевает в учебе. Или дети с высокой чувствительностью, которые могут ярко проявлять свои эмоции, дети с гиперактивностью.

Бывают и внешние причины. Психологи заметили, что чаще буллингу подвергаются физически слабые дети, которые не могут защититься. Поводом для травли может стать плохое зрение или высокий рост ребенка.

"Вместе с тем жертвой буллинга может стать ребенок с любой внешностью. Эту инаковость определяет сам класс. В каком-то классе не захотят принимать ребенка с новым телефоном, а где-то – ребенка из небогатой семьи", – поясняет Ольга Воронько.

И жертва, и агрессор

Белоруска Анастасия тоже подверглась школьной травле. Только в ее случае решающую роль сыграл эксперимент с волосами. Девушка в подростковом возрасте захотела выделиться и покрасила прядь волос в розовый цвет. Но одноклассники деревенской школы, в которой она училась, этого не приняли.

"Мне угрожали, что обрежут эту розовую прядь. И я действительно боялась, что меня где-то подкараулят", - признается Анастасия.

Непростую ситуацию усугубила реакция учителей. Многие не скрывали, что тоже не поддерживают новый имидж девочки. "Учитель труда любила стыдить и спрашивать, когда я избавлюсь от розовой пряди", – вспоминает Анастасия.

Белоруска с горечью признает, что в тот нелегкий момент на ее стороне была только мама. Она всячески пыталась решить конфликт и обращалась за помощью к классному руководителю.

"Проходили родительские собрания "из-за меня". Но родители других детей называли меня ненормальной, говорили, что я не должна учиться в этой школе. А классная всячески пыталась убедить мою маму отправить меня к психологу. Хотя единственной моей проблемой были они", – признается молодая женщина.

Только после того, как Анастасия закрасила розовую прядь, буллинг прекратился.

Психолог Ольга Воронько отмечает, что в роли агрессора также выступают неслучайные дети. Многие из них были воспитаны в семье, где принято насилие.

"Агрессорами становятся дети, которые наблюдают насилие, например, когда отец бьет мать. Психика ребенка так устроена, что в этот момент он тоже чувствует себя жертвой. У него появляется чувство вины, что он не может защитить свою мать, чувство беспомощности, страха", – рассказывает специалист.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Агрессорами становятся дети, которые наблюдают насилие, психика ребенка так устроена, что в этот момент он тоже чувствует себя жертвой

"А иногда дети сами подвергаются насилию. Они не могут ответить своему отцу, который значительнее сильнее. Вследствие этого у них внутри копится злость", – продолжает Ольга.

Проявляя насилие, ребенок уверен: это нормально. Это то, что он видит вокруг себя. Насилие позволяет ему испытать свою власть, контроль и превосходство над другими. Он чувствует себя сильнее и лучше остальных.

Достаточно сложные чувства испытывает жертва травли. Такой ребенок чувствует себя виноватым ("раз со мной так поступают, значит я что-то делаю не так"), беззащитным. Он испытывает боль и отчаяние, поскольку не может ответить обидчику, который сильнее. Его самооценка стремительно падает вниз – "я хуже других".

Мама, будь рядом

Буллинг – серьезное испытание для маленького человека. Решить проблему без вмешательства взрослых невозможно, уверена Ольга Воронько.

Хотя не всегда родители знают, как поступить правильно. Белоруска Наталья признается, что была растеряна, когда узнала, что ее дочь страдает от школьной травли.

"Мы переехали в город из агрогородка. Дочка пошла в шестой класс. Я не ожидала, что в таком юном возрасте дети будут настолько злобными", – признается она.

В новый класс дочь Натальи пришла круглой отличницей. За первые две четверти ее успеваемость упала до уровня двоечницы. Однако когда Наталья обратилась за помощью к классному руководителю и рассказала о травле, она не получила поддержки.

"Нам ответили: "Значит она не хочет учиться". Я была в растерянности. Мы водили дочку к психологу, но ей было сложно приходить в тот класс. Травля продолжалась, пока она не перешла в другую школу", – говорит Наталья.

Психологи убеждены, что остановить буллинг можно на раннем этапе, когда дети только начали обзываться. Для этого в процесс должен вмешаться взрослый – учитель или родитель. Если этого не произойдет, издевательства войдут в привычку.

Проблемы из детства

"Очень важно понимать, что вмешиваться взрослому в ситуации буллинга однозначно нужно. И важно объяснять ребенку, что если его обижают и это угрожает его здоровью, то нужно об этом рассказывать родителям. Это не ябедничество, а забота о себе", – отмечает Ольга Воронько.

Психолог советует: если ребенок рассказал о травле дома, его нужно поддержать. Важно сказать такие слова, как "ты ни в чем не виноват" и "с тобой так жестоко поступать нельзя".

"Не нужно строить воздушных замков и говорить: "Я сейчас приду в школу и всех накажу". Нужно подумать, что можно предпринять в этой ситуации и объяснить ребенку, как он может себя защитить", – говорит Ольга.

В каждой ситуации будет свое решение. Готовых рецептов нет. Однако буллинг можно остановить, отмечает психолог.

"Школьная травля – это не проблема одного ребенка. Нужно работать со всем классом. В этом плане можно объединиться с классным руководителем и школьным психологом", – продолжает Ольга.

© Pixabay В ситуации травли очень важна поддержка взрослых: и родителей, и учителей. Помощью школьного психолога пренебрегать тоже не стоит

"Да, не всегда классный руководитель готов помогать. Тогда нужно идти к другим учителям, которые обладают авторитетом у детей. Не опускать руки, а искать выходы из сложившейся ситуации, быть гибким. Еще очень важно, чтобы у ребенка появился в школе свой взрослый друг. Им может быть библиотекарь, педагог и любой другой сотрудник, к которому он мог бы прийти за советом и просто поговорить. Это действительно помогает снять напряжение", – продолжает специалист.

Психолог уверена: школьная травля способна повлиять на жизнь человека, если ее не удалось остановить и если не было участия близких. Агрессор в будущем будет думать, что власть и физическое насилие нормальны, и решать жизненные проблемы, исходя из этого суждения.

Жертва может жить так, чтобы казаться незаметной для других. Ей будет сложно довериться другим людям. Такие люди часто занимаются самобичеванием, чувствуют себя неважными и ненужными и имеют заниженную самооценку.

"Ситуация в школе повлияла на мою жизнь. Позже, в институте и на работе, я старалась всем угодить. Боялась отказать в помощи, считая, что от меня снова все откажутся", – признается Анна.

Преодолеть последствия травмы во взрослом возрасте поможет психотерапия.