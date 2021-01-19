Как в этом году выглядели очереди за крещенской водой в Минске

Источник материала: Tut.by

Бывали годы, когда в Минске выстраивались многотысячные очереди за крещенской водой. Январь 2021-го ажиотажем в этом плане пока не отметился. Воду в храмах освящали два дня, пришедших за ней было немало, но и не критически много. Посмотрели, как это выглядело днем 19 января у храмов в центре столицы и на окраине.

У Свято-Духова кафедрального собора появились десятки кранов — чтобы попасть к ним, не нужно было долго ждать. А вот в храме Софии Слуцкой на Казинца внушительная очередь все-таки выстроилась. Говорят, там с кранами на улице что-то незаладилось из-за сильного мороза.

У Свято-Духова кафедрального собора









































Храм Софии Слуцкой на Казинца















