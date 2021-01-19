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Как в этом году выглядели очереди за крещенской водой в Минске
19.01.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывали годы, когда в Минске
У Свято-Духова кафедрального собора появились десятки кранов — чтобы попасть к ним, не нужно было долго ждать. А вот в храме Софии Слуцкой на Казинца внушительная очередь все-таки выстроилась. Говорят, там с кранами на улице что-то незаладилось из-за сильного мороза.
У Свято-Духова кафедрального собора
Храм Софии Слуцкой на Казинца
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