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Как в этом году выглядели очереди за крещенской водой в Минске

19.01.2021 19:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывали годы, когда в Минске выстраивались многотысячные очереди за крещенской водой. Январь 2021-го ажиотажем в этом плане пока не отметился. Воду в храмах освящали два дня, пришедших за ней было немало, но и не критически много. Посмотрели, как это выглядело днем 19 января у храмов в центре столицы и на окраине.

У Свято-Духова кафедрального собора появились десятки кранов — чтобы попасть к ним, не нужно было долго ждать. А вот в храме Софии Слуцкой на Казинца внушительная очередь все-таки выстроилась. Говорят, там с кранами на улице что-то незаладилось из-за сильного мороза. 

У Свято-Духова кафедрального собора
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм Софии Слуцкой на Казинца
 
 
 
 

 
Теги: Минск
 
 
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У некоторых православных церквей в Крещение можно заметить очереди верующих за освященной водой. Посмотрели, как это выглядело днем 19 января у храмов в центре...
 
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