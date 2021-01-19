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Сотни верующих пришли в храмы за крещенской водой

19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня у православных верующих  Крещение - один из двенадцати великих праздников церковного календаря

В храмах проходят службы в честь Богоявления. Так, в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска чин освящения воды  провел Митрополит Вениамин. 

Молебен о здравии медиков прошел в 10-й больнице Минска

Сотни верующих пришли в храмы за крещенской водой


Для тех, кто не смог прийти на молитву из-за рабочего графика, служители организовали выездные службы. Одна из такой прошла прямо в холле 10-й больницы Минска. Клирос, подсвечники и иконостас  впервые в офтальмологическом центре. Обеденный перерыв заменили молебном о здравии медиков.

Представители Белорусской православной церкви продолжат посещать больницы Минска  с небольшими литургиями.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у православных верующих  Крещение - один из двенадцати великих праздников церковного календаря.  В храмах проходят службы в честь Богоявления. Так, в...
 
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