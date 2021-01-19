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Сотни верующих пришли в храмы за крещенской водой
19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня у православных верующих
В храмах проходят службы в честь Богоявления. Так, в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска чин освящения воды провел Митрополит Вениамин.
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