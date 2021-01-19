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Развитие электротранспорта рассмотрели на Президиуме Совмина
19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо 30 %
Глава Академии наук заверил, Беларусь готова выпускать и полностью свой электрокар на базе собственных разработок. Под проект ищут инвесторов и отрабатывают несколько моделей батарей.
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