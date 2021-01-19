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Э. Граудиньш: Спорт используется большой политикой
19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшинство латышей не поддерживает решение об
Эйнарс Граудиньш, политолог (Латвия): "Как болельщик, как латыш все-таки считаю, что я должен попросить у вас прощения, это во-первых. Во-вторых, само решение федерации о том, что лишить Республику Беларусь ЧМ 2021 года, я считаю исключительно политизированным и крайне антиспортивным. Я здесь вижу очень серьезные шаги назад не только в международном хоккее, но во всем том, что касается международных спортивных соревнований. И вряд ли от этого всего кто-то на самом деле выиграет. Кто от этого теряет? От этого в первую очередь теряют болельщики. Я до того, как выступить у вас, посмотрел, что пишут латыши в соцсетях. Поверьте, большинство комментариев, которые касаются ЧМ по хоккею, пишут в одновекторном направлении, что не надо большой спорт смешивать с большой политикой. Это неправильно".
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Большинство латышей не поддерживает решение об отмене чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Многие жители Латвии искренне поддерживают наших болельщиков,...
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