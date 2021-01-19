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Э. Граудиньш: Спорт используется большой политикой

19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большинство латышей не поддерживает решение об отмене чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Многие жители Латвии искренне поддерживают наших болельщиков, утверждая, что спорт в данной ситуации  используется большой политикой. 

Эйнарс Граудиньш, политолог (Латвия): "Как болельщик, как латыш все-таки считаю, что я должен попросить у вас прощения, это во-первых. Во-вторых,  само решение федерации о том, что лишить Республику Беларусь ЧМ 2021 года,  я считаю исключительно политизированным и крайне антиспортивным. Я здесь вижу очень серьезные шаги назад не только в международном хоккее, но во всем том, что касается международных спортивных соревнований. И вряд ли от этого всего кто-то на самом деле выиграет. Кто от этого теряет? От этого в первую очередь теряют болельщики. Я до того, как выступить у вас,  посмотрел, что пишут латыши в соцсетях. Поверьте, большинство комментариев, которые касаются ЧМ по хоккею, пишут в одновекторном направлении,  что не надо большой спорт смешивать  с большой политикой. Это неправильно".

 
 
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Большинство латышей не поддерживает решение об отмене чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Многие жители Латвии искренне поддерживают наших болельщиков,...
 
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