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А. Жулин: Лишение Беларуси права на проведение ЧМ по хоккею - политический заказ

19.01.2021 20:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену состязания, с полной уверенностью утверждая, что Беларусь  готова была провести соревнования на высшем уровне.  

Александр Жулин, призер Олимпийских игр, чемпион мира, Европы, СССР по фигурному катанию: "Я был в Беларуси миллион раз. Я видел арены. Это потрясающее место. Лучше для проведения ЧМ и комфортней я места просто не знаю. Думаю, что это политическая история. Наказывают. Наказывают Лукашенко, наказывают Беларусь. Не знаю, для чего они это делают, но это явно политический заказ. Но время покажет и рассудит. Посмотрите, еще год назад Америка считалась просто какой-то непоколебимой державой, которая управляла всеми, а сейчас это какой-то пшик. Посмотрите, что там происходит. Там все очень близко к гражданской войне. Сейчас мир в ужасающей ситуации. Вместо того чтобы всем объединяться и делать хорошие вещи во имя добра, все делают вещи во имя зла. Меня это очень расстраивает, но, как говорится, добро всегда победит и время все расставит и рассудит".


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Теги: Минск
 
 
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Чемпионат мира по хоккею в Беларуси - это лучшее, что могло случиться в большом спорте в ближайшее время. Мировая общественность продолжает обсуждать отмену...
 
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