|
Суд оставил в силе решение о лишении портала TUT.BY статуса СМИ
19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня экономический суд Минска отказал в апелляционной жалобе "ТУТ БАЙ МЕДИА". На заседании рассматривался вопрос о решение суда
Сегодня Министерство информации продолжает мониторить информационное пространство Беларуси. Как отметил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня экономический суд Минска отказал в апелляционной жалобе "ТУТ БАЙ МЕДИА". На заседании рассматривался вопрос о решение суда лишить портал TUT.BY статуса...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)