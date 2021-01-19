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Суд оставил в силе решение о лишении портала TUT.BY статуса СМИ

19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня экономический суд Минска отказал в апелляционной жалобе "ТУТ БАЙ МЕДИА". На заседании рассматривался вопрос о решение суда лишить портал TUT.BY статуса СМИ.Впервые экономический суд Минска рассмотрел иск Министерства информации  к обществу с ограниченной ответственностью о прекращении выпуска сетевого издания TUT.BY 3 декабря прошлого года. Тогда решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Напомним, Министерство информации подало в суд  иск после вынесения ряда письменных предупреждений из-за нарушений при выпуске сетевого издания закона о СМИ. Предупреждения касались определенных материалов, где, по мнению министерства, была  недостоверная информация, которая причиняет вред государственным и общественным интересам. 

Сегодня Министерство информации продолжает мониторить информационное пространство Беларуси. Как отметил Игорь Луцкий, при выявлении фактов нарушения законов  будут выноситься либо предупреждения, либо требования об удалении недостоверной информации. Также  может быть принято решение о прекращении деятельности СМИ, которое  распространяет ложные сведения.  

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня экономический суд Минска отказал в апелляционной жалобе "ТУТ БАЙ МЕДИА". На заседании рассматривался вопрос о решение суда лишить портал TUT.BY статуса...
 
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