Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В суде Первомайского района Минска сегодня начался процесс по участнику протестов Речь идет о мужчине, который с "коктейлями Молотова" планировал блокировать движение транспорта. Как ранее сообщало МВД, этот человек собирался принять активное...

Речь идет о мужчине, который с "коктейлями Молотова" планировал блокировать движение транспорта. Как ранее сообщало МВД, этот человек собирался принять активное участие в беспорядках. В частности, забросать транспорт ёмкостями с зажигательной смесью. Преступным планам помешали милиционеры. Тогда в рюкзаке мужчины были две стеклянные бутылки с горючей жидкостью и тряпичными фитилями, а в хозпостройке по месту жительства - более двух литров жидкостей для приготовления "снарядов". Задержанный признался, что к действиям его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. Инструкцию по изготовлению "коктейлей Молотова" нашел там же. При этом четко пояснить, для чего собирался блокировать дороги и против кого использовать свои изделия, он не смог.