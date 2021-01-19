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Куда переедет чемпионат? Что думают об этом белорусы и соседи?
19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПонятно, что эта новость шокировала общественность. Вызвала большой резонанс у спортсменов, общественных деятелей и простых болельщиков, причем не только Беларуси. Ведь такой резкий перенос форума создает серьезные проблемы для его проведения вообще.
Куда переедет чемпионат? Что думают об этом белорусы и соседи? Ответы услышим прямо сейчас.
У Беларуси отняли чемпионат мира по хоккею7 лет назад Минск стал на две недели хоккейной Меккой для болельщиков главной игры на льду. Эти кадры – живые воспоминания того праздника, что царил в столице, и который, чего греха таить, хотелось бы повторить многим. Важный праздник спорта и нашей ментальности. Оказывается, можем на мировом уровне проводить форумы, наверняка подумалось многим.
Тогда же умудрились и заработать примерно 15 миллионов евро. И это с учетом беспрерывных строек гостиниц, комплексов и арены.
На чемпионат 2021 все готово. Приезжайте и играйте. Первенство поделили поровну с Ригой, но ключевые матчи были наши.
Международная федерация выплатит нашей стране компенсацию за срыв форумаВ этой политической игре еще предстоит выяснить, по ком больнее ударит перенос чемпионата. И вряд ли это будет Минск. Международная федерация теперь обязана по контракту выплатить нашей стране компенсацию за срыв форума – сумму утвердят в ближайшее время. Ледовые баталии стартуют, если найдут крышу, 21 мая, т.е. у ИИХФ совсем мало времени. Не стоит забывать и что COVID не играет в хоккей.
Если сегодня мы скажем кому-то из организаторов, кто хочет провести чемпионат мира, что он будет проходить без зрителей, но ему все равно придется оплатить все расходы, то это просто не сработает. Поэтому в IIHF уже пришли к четкому мнению, что затраты на резервный вариант придется оплачивать ей. Международная федерация хоккея вложит средства в обеспечение безопасности проведения турнира на новом месте и полностью оплатит всю организацию чемпионата мира из собственных средств.
Рига хочет принять все матчиВ этом же интервью чиновник отметит: да, Рига хочет принять все матчи, но у них попросту нет второй арены. Нужно строить временную, а это минимум четыре месяца. Часть матчей могут послать и в Хернинг – датский город готов, но тут проблемы логистики (не просто так рассматривают только совместные заявки соседей, это почти 2 тысячи километров от Риги). Еще вариант – Братислава. Почти полторы тысячи километров, в три раза дальше, чем Минск.
Мировой чемпионат – хорошая имиджевая история, а также важный стимул для начинающих хоккеистов: посмотреть вживую на легенд и заодно показать себя мировым скаутам, но не в этот раз.
Отмена ЧМ в Минске - политикаВ сухом итоге международная федерация из-за политической эластичности сама попала в ловушку – потеряла деньги, испортила имидж и рискует сорвать второй кряду чемпионат мира по хоккею. Напомним, что в 2020 его не было из-за пандемии.
Спорт больше не существует вне политики, это хорошо на себе прочувствовали соседи из России. Вот уже вторую Олимпиаду их лишают национальных цветов и гимна. Официальная причина – допинг. Но множество расследований показало, что далеко не все так просто.
Конечно, в Беларуси, а особенно за ее пределами, есть те, кто потирают руки от такого события. Тут уж правда, политики и критики с низкой социальной ответственностью постарались на славу. Только не учли, что и без того летящий в пропасть собственный рейтинг теперь уж точно пробил дно. От переноса чемпионата пострадали-то обычные белорусские болельщики.
Про соцсети мы уже рассказывали: их оборвали и генеральным спонсорам чемпионата. Кстати, примечательно: все, кто отказался финансировать ЧМ в Минске, в том же Минске ведут бизнес не один год и чувствуют себя вполне комфортно.
Знаете, такие события, особенно окрашенные в политические цвета и лозунги, сложно, но нужно принимать с холодной головой. Чемпионат – это праздник. Праздник – это единение. Когда на лед выходит национальная команда, все мы болельщики. Душевные белорусы, которые любят гостей.
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Понятно, что эта новость шокировала общественность. Вызвала большой резонанс у спортсменов, общественных деятелей и простых болельщиков, причем не только...
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