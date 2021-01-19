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Оргкомитет жалеет о принятом решении перенести из Беларуси чемпионат мира по хоккею

19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Говоря о вопросах здоровья и мерах, которые принимаются в период пандемии, мы не можем вовсе  абстрагироваться от политики, помня, как еще в первую волну  многие пытались выгодно использовать  эту ситуацию в своих, не всегда благородных целях. К сожалению, жертвой политических игр становится  и большой спорт. 

Оргкомитет по подготовке и проведению в этом году в Минске чемпионата мира по хоккею жалеет о принятом безосновательном решении Международной федерацией о переносе из Беларуси этого турнира. Такое заявление сегодня было обнародовано на сайте правительства Беларуси.  

"Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов. Оргкомитет делает акцент на том, что с момента выбора в качестве организатора   Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира в нашей стране и уже провела значительную работу в этом направлении. За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов".


 
Теги: Минск
 
 
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Говоря о вопросах здоровья и мерах, которые принимаются в период пандемии, мы не можем вовсе  абстрагироваться от политики, помня, как еще в первую волну  многие...
 
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