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Как видят социально-экономическое развитие страны белорусы
19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКлючевым же приоритетом программы был и остается человек, его уровень и качество жизни. Мы спросили у самих белорусов, как они видят
- Для меня важно определение: одним из векторов социально-экономической политики государства именно необходимость подстраиваться под современный рынок труда. Мы должны не просто идти в ногу с постоянным развитием инноваций, а, возможно, даже опережать его, идти на шаг впереди. Ведется довольно активная работа в данном направлении, открываются новые специальности по окончанию обучения, на которых выпускникам присваиваются довольно перспективные и востребованные квалификации.
- Любое стимулирование рождаемости второго, первого, третьего ребенка – это всегда благо для государства и для каждого гражданина. Мы уже сегодня обязаны понимать, что впереди некому будет погашать наши пенсии, некому будет погашать многие социальные вопросы нашего государства. Поэтому, какими бы способами не происходило стимулирование рождаемости, – это все равно принесет новых людей, которые создадут будущее для нас, для нашей экономики и, безусловно, продолжит успешное развитие нашей страны.
- Конечно, очень важно, чтобы все нуждающиеся люди получали жилье. Это хороший механизм как бы мы могли децентрализовать вот эти все урбанистические направленности: то, что у нас тотальное заселение областных центров и Минска. Привлечение учителей, врачей является теми столпами, на которых должен стоять вектор экономики, который рассчитывает на хорошее стабильное развитие. Тут важно подходить к этим вопросам очень комплексно. Чтобы таким образом заселять периферию, что, несомненно, очень актуально.
Валерий Балашов, зампредседателя Гродненского райисполкома: "Социальная сфера Гродненского района системна и достаточно динамична. Особое внимание уделяется строительству жилья и улучшению жилищных условий многодетных семей. В том числе и с поддержкой семейного капитала. Мы видим, что те меры, которые государство принимает в поддержку данных семей, дает свои результаты. Считаю, что упор на социальное развитие нашей страны и в частности Гродненского района позволит значительно улучшить качество и уровень жизни наших граждан".
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Ключевым же приоритетом программы был и остается человек, его уровень и качество жизни. Мы спросили у самих белорусов, как они видят социально-экономическое...
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