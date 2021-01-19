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Проект программы социально-экономического развития Беларуси вынесен на общественное обсуждение

19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, как будем идти к заветным целям - подробнее Антон Малюта. 

Цифровая трансформация - один из акцентов на ближайшую пятилетку, который прописан в программе социально-экономического развития. Поэтому мы, журналисты, знакомимся с этим важным документом в электронном виде, онлайн. Здесь 55 страниц. Документ разделен на главы и разделы, здесь все, что касается промышленного потенциала, развития регионов, внешнеэкономической политики, но, главное, конечно - это улучшение качества жизни населения.

В мировом рейтинге по Целям устойчивого развития Беларусь занимает 18 место из 166 государств

Говоря о плане действий на ближайшие пять лет, сначала смотрим, чего достигли за предшествующие пять. Уровень жизни людей вырос. В мировом рейтинге по Целям устойчивого развития занимаем 18 место из 166 государств. По индексу человеческого капитала Всемирного банка вошли в топ-40. Сохранили промышленные флагманы, обеспечили себя продовольствием и развили медицину до уровня, который помогает успешно справляться с пандемией. Но, конечно, есть и проблемы. Например, зависимость от внешних рынков и недостаточный приток инвестиций. Над этим будем работать в ближайшие пять лет. Главная цель - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния людей.

Ставка на новые технологии и внедрение инноваций в производство

Проект программы социально-экономического развития Беларуси вынесен на общественное обсуждение


Именно на новые технологии и внедрение инноваций в производство делаем ставку, развивая промышленность. Пять проектов будущего с инвестициями в два миллиарда долларов - об этих амбициозных планах расскажет министр экономики. Самые перспективные сферы - умное городское хозяйство, медицина, биофармацевтика, робототехника и электротранспорт. С запуском АЭС он получил новый импульс для развития.  Под него уже разработали и госпрограмму. Сегодня детали обсудили в правительстве. Вопросы, которые нужно решать параллельно с выпуском собственных элекробусов и электрокаров,  это утилизация отработанных батарей и развитие  сети электрозаправок.

И еще о будущем промышленности. Правительство предлагает создать здесь 7 госкорпораций. Это позволит по-новому решать вопросы финансового оздоровления и  повысить отдачу от госактивов. Пилотный проект заработает в сельхозмашиностроении и объединит порядка 30 предприятий.

Эффект от работы  гигантов  реального сектора должен видеть каждый. Ведь чем больше предприятия внесут средств в бюджет, тем весомей будет поддержку социальной сферы. Приоритет - благополучие людей. Ставку сделаем на эффективную занятость и уровень безработицы не более 4,2 %.

Демографическая безопасность

Делая задел на будущее, говорим не только про образование. Важно обеспечить демографическую безопасность. Задача, которая всегда актуальна - повышение рождаемости. Здесь хорошо себя зарекомендовал семейный капитал. Во многом благодаря ему, за 5 лет число многодетных семей в Беларуси увеличилось на 40 %. Теперь эта мера поддержки может заработать при рождении второго ребенка.

Проект программы социально-экономического развития Беларуси вынесен на общественное обсуждение


Досрочно используют семейный капитал сегодня 90 % семей. В первую очередь, направляют эти деньги на решение жилищного вопроса. Улучшить свои условия без очереди теперь можно будет в малых городах и на селе. Доступность жилья также повысят, наращивая объемы строительства арендных квадратных метров. 

Развитие городов-спутников

Еще один акцент - развитие городов-спутников. Жизнь там должна ничем не уступать столичной. Для этого в регионах будут создавать новые производства и рабочие места. Причем инициативы ждут и от частного сектора. Эксперты скажут: в программе заложены амбициозные цели, но все они реальны и должны быть выполнены, ведь в центре внимания этого важного документа прежде всего - человек.

Конечно, и дальше внести свои предложения в программу социально-экономического развития сможет каждый  желающий. Проект вынесен на общественное обсуждение. А уже в начале февраля план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании. 

 
 
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О том, как будем идти к заветным целям - подробнее Антон Малюта.  Цифровая трансформация - один из акцентов на ближайшую пятилетку, который прописан в программе...
 
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