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Программа развития на ближайшие 5 лет

19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За счет чего будут развиваться другие  отрасли экономики и социальная сфера, предусмотрено программой развития на ближайшие 5 лет. 

Главные цели - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. Сегодня  программный документ вынесли  на общественное обсуждение. В основе  - анализ экономической ситуации, а также обращение белорусов и предложения, которые звучали на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. В начале февраля программу представят на Всебелорусском народном собрании, где и состоится ее детальное обсуждение. 

Среди ключевых задач - сократить зависимость экономического роста - от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, а также запустить новый инвестиционный цикл.

Главными результатами должны стать: 

Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году  не менее чем в 1,2 раза по отношению к уровню 2020 года. А также рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза. И увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза, включая рост пенсионного обеспечения - выше уровня инфляции.

Также в 2025 году - наращивание объемов экспорта товаров и услуг  предусмотрено до 50 миллиардов долларов.

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет. Этому будет способствовать продолжение реализации стратегии "Достойное долголетие", которая направлена на улучшение качества жизни пожилых.

Всего же в программе 4 главных приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.


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За счет чего будут развиваться другие  отрасли экономики и социальная сфера, предусмотрено программой развития на ближайшие 5 лет.  Главные цели - социальная...
 
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