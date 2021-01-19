Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа развития на ближайшие 5 лет За счет чего будут развиваться другие отрасли экономики и социальная сфера, предусмотрено программой развития на ближайшие 5 лет. Главные цели - социальная...

За счет чего будут развиваться другие отрасли экономики и социальная сфера, предусмотрено программой развития на ближайшие 5 лет.Главные цели - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. Сегодня программный документ вынесли на общественное обсуждение. В основе - анализ экономической ситуации, а также обращение белорусов и предложения, которые звучали на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. В начале февраля программу представят на Всебелорусском народном собрании, где и состоится ее детальное обсуждение.Среди ключевых задач - сократить зависимость экономического роста - от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, а также запустить новый инвестиционный цикл.Рост ВВП в реальном выражении в 2025 году не менее чем в 1,2 раза по отношению к уровню 2020 года. А также рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза. И увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза, включая рост пенсионного обеспечения - выше уровня инфляции.Также в 2025 году -товаров и услуг предусмотрено до 50 миллиардов долларов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет. Этому будет способствовать продолжение реализации стратегии "Достойное долголетие", которая направлена на улучшение качества жизни пожилых.Всего же в программе 4 главных приоритета: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.