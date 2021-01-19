|
Вакцинация медиков от коронавируса сегодня стартовала в Беларуси
19.01.2021 22:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрививают медработников российским препаратом "Спутник V". В Минске -
Добровольцам вводят первый компонент препарата. Второй - через 21 день. Подробности - в наших следующих выпусках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прививают медработников российским препаратом "Спутник V". В Минске - 11-я поликлиника стала третьим учреждением здравоохранения в этой программе. Среди...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)