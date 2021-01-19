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Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник
20.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭти люди всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник.
Каждый день на постуНоябрь прошлого года. Одна из многоэтажек в Минске. Пожар на 8-м этаже. Семейная пара с двумя детьми оказалась отрезанной от выхода, а единственный путь спасения - через окно. На место оперативно прибыли спасатели и с помощью специальной лестницы вывалили погорельцев. Пожар ликвидировали. Вся семья в порядке.
Эта одна из многих историй, когда спасатели пришли на помощь. Эта ситуация в некотором роде показательная для Минска. В столице сегодня превалирует многоэтажная застройка, что в свою очередь налагает на бойцов МЧС и определенную специфику. Начиная от подготовки личного состава, заканчивая техникой.
Никита Кисель, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 Первомайского РОЧС: "Самая распространенная чрезвычайная ситуация в целом, с которой нам приходится сталкиваться, - это пожар. А, учитывая, что город Минск особо застроен зданиями повышенной этажности, то в первоочередном направлении техника высылается высотная. Помимо наших пожарных автоцистерн, так же по первому сообщению высылается высотная техника. Существует и более нестандартные методы - группы спасения с высоты. Они при помощи альпинистского оборудования, снаряжения могут спасти с вышележащих этажей не только жилых домов, но и каких-то производственных объектов человека и опустить его на землю. В зависимости от того, в каком состоянии он находится, даже если в бессознательном".
На вооружении МЧС - самая современная техникаСамая востребованная техника - автолестницы. Такие машины маневренные, а на их установку требуются считанные минуты. Добраться на высокие этажи, как для эвакуации, так и для тушения пожара. 30, 50, 55 метров... и это не предел.
На вооружении белорусских спасателей есть и достаточно уникальная техника. Например, вот этот коленчатый подъемник. Он единственный в стране, и в целом на пространстве СНГ таких машин всего несколько штук. Он позволяет спасателям подниматься на высотку 90 метров. Это 30-этажный дом. Кроме спасения людей, позволяет и тушить огонь.
Упор на отечественного производителяВсего в строю минского управления более 30 единиц высотной техники. Большая часть автопарка - на базе отечественного МАЗа. Оборудование в последние годы так же поставляют белорусские производители. Такие машины уже зарекомендовали себя как верные и, что самое главное, безотказные помощники.
Работа в любых условияхЧто жара, что стужа, работа на воде и на высоте. Подготовку наших спасателей отмечают и заграничные специалисты. На минувшей неделе столичных спасателей посетили пожарные из Хельсинки. Финские коллеги ознакомились с парком и оснащением аварийно-спасательных частей, обсудили особенности работы в зданиях повышенной этажности, использования высотной техники.
Сергей Федорцов, начальник центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Беларуси: "С начала года в Минске зарегистрировано более 200 различных ЧП и других внештатных ситуаций где было спасено 12 человек. 8 на пожарах, 4 на других ситуациях. 400 человек были эвакуированы. Люди были спасены как в жилье, так и на акватории, так и в результате ДТП. Сильный мороз, как и сильный ветер, является неблагоприятным условием для ликвидации ЧП. Хотя, в свою очередь, это нас не пугает и больших проблем для нас не создает".
Ликвидация техногенных катаклизмов и чрезвычайных происшествий - пожары, наводнения, автокатастрофы, доставка гуманитарной помощи, высотные и водолазные работы. МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ. И в этой работе основа, конечно, кадры. И даже в свой профессиональный праздник - спасатели на посту.
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Эти люди всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели отмечают свой...
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