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Каждый день на посту

На вооружении МЧС - самая современная техника

Упор на отечественного производителя

Работа в любых условиях

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник Эти люди всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели отмечают свой...

Эти люди всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник.МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ: от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Причем работают на земле, в небе и в воде. О риске ради спасения -Ноябрь прошлого года. Одна из многоэтажек в Минске. Пожар на 8-м этаже. Семейная пара с двумя детьми оказалась отрезанной от выхода, а единственный путь спасения - через окно. На место оперативно прибыли спасатели и с помощью специальной лестницы вывалили погорельцев. Пожар ликвидировали. Вся семья в порядке.Эта одна из многих историй, когда спасатели пришли на помощь. Эта ситуация в некотором роде показательная для Минска. В столице сегодня превалирует многоэтажная застройка, что в свою очередь налагает на бойцов МЧС и определенную специфику. Начиная от подготовки личного состава, заканчивая техникой.Самая востребованная техника - автолестницы. Такие машины маневренные, а на их установку требуются считанные минуты. Добраться на высокие этажи, как для эвакуации, так и для тушения пожара. 30, 50, 55 метров... и это не предел.На вооружении белорусских спасателей есть и достаточно уникальная техника. Например, вот этот коленчатый подъемник. Он единственный в стране, и в целом на пространстве СНГ таких машин всего несколько штук. Он позволяет спасателям подниматься на высотку 90 метров. Это 30-этажный дом. Кроме спасения людей, позволяет и тушить огонь.Всего в строю минского управления более 30 единиц высотной техники. Большая часть автопарка - на базе отечественного МАЗа. Оборудование в последние годы так же поставляют белорусские производители. Такие машины уже зарекомендовали себя как верные и, что самое главное, безотказные помощники.Что жара, что стужа, работа на воде и на высоте. Подготовку наших спасателей отмечают и заграничные специалисты. На минувшей неделе столичных спасателей посетили пожарные из Хельсинки. Финские коллеги ознакомились с парком и оснащением аварийно-спасательных частей, обсудили особенности работы в зданиях повышенной этажности, использования высотной техники.Ликвидация техногенных катаклизмов и чрезвычайных происшествий - пожары, наводнения, автокатастрофы, доставка гуманитарной помощи, высотные и водолазные работы. МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ. И в этой работе основа, конечно, кадры. И даже в свой профессиональный праздник - спасатели на посту.