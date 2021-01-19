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Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

20.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти люди  всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели  отмечают свой профессиональный праздник. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил президент. МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ: от ликвидации пожаров до устранения аварий на нефте- и газопроводах. Причем работают на земле, в небе и в воде. О риске ради спасения - Александр Камович. 
 

Каждый день на посту

Ноябрь прошлого года. Одна из многоэтажек в Минске. Пожар на 8-м этаже. Семейная пара с двумя детьми оказалась отрезанной от выхода, а единственный путь спасения - через окно. На место оперативно прибыли спасатели и с помощью специальной лестницы вывалили погорельцев. Пожар ликвидировали. Вся семья в порядке. 

Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник


Эта одна из многих историй, когда спасатели пришли на помощь. Эта ситуация в некотором роде показательная для Минска. В столице сегодня превалирует многоэтажная застройка, что в свою очередь налагает на бойцов МЧС и определенную специфику. Начиная от подготовки личного состава, заканчивая техникой. 

Никита Кисель, заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 40 Первомайского РОЧС: "Самая распространенная чрезвычайная ситуация в целом, с которой нам приходится сталкиваться, - это пожар. А, учитывая, что город Минск особо застроен зданиями повышенной этажности, то в первоочередном направлении техника высылается высотная. Помимо наших пожарных автоцистерн, так же по первому сообщению высылается высотная техника. Существует и более нестандартные методы -  группы спасения с высоты. Они при помощи альпинистского оборудования, снаряжения могут спасти с вышележащих этажей не только жилых домов, но и каких-то производственных объектов человека и опустить его на землю. В зависимости от того, в каком состоянии он находится, даже если в бессознательном".

На вооружении МЧС - самая современная техника

Самая востребованная техника - автолестницы. Такие машины маневренные, а на их установку требуются считанные минуты. Добраться на высокие этажи, как для эвакуации, так и для тушения пожара. 30, 50, 55 метров... и это не предел.  

Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник


На вооружении белорусских спасателей есть и достаточно уникальная техника. Например, вот этот коленчатый подъемник. Он единственный в стране, и в целом  на пространстве СНГ таких машин всего несколько штук. Он позволяет спасателям подниматься на высотку 90 метров. Это 30-этажный дом. Кроме спасения людей, позволяет и тушить огонь.

Упор на отечественного производителя 

Всего в строю минского управления более 30 единиц высотной техники. Большая часть автопарка - на базе отечественного МАЗа. Оборудование в последние годы так же поставляют белорусские производители. Такие машины уже зарекомендовали себя как верные и, что самое главное, безотказные помощники. 

Работа в любых условиях

Что жара, что стужа, работа на воде и на высоте. Подготовку наших спасателей отмечают и заграничные специалисты. На минувшей неделе столичных спасателей посетили  пожарные из Хельсинки. Финские коллеги ознакомились с парком и оснащением аварийно-спасательных частей, обсудили особенности работы в зданиях повышенной этажности, использования высотной техники. 

Сергей Федорцов, начальник центра оперативного управления Минского городского управления МЧС Беларуси: "С начала года в Минске зарегистрировано более 200 различных ЧП и других внештатных ситуаций где было спасено 12 человек. 8 на пожарах, 4 на других ситуациях. 400 человек были эвакуированы. Люди были спасены как в жилье, так и на акватории, так и в результате ДТП. Сильный мороз, как и сильный ветер, является неблагоприятным условием для ликвидации ЧП. Хотя, в свою очередь, это нас не пугает и больших проблем для нас не создает".

Ликвидация техногенных катаклизмов и чрезвычайных происшествий - пожары, наводнения, автокатастрофы, доставка гуманитарной помощи, высотные и водолазные работы. МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ. И в этой работе основа, конечно, кадры. И даже в свой профессиональный праздник - спасатели на посту. 

 
Теги: Минск
 
 
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Эти люди  всегда готовы пройти огонь, воду и медные трубы, рискуя своими жизнями ради безопасности остальных. Белорусские спасатели  отмечают свой...
 
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