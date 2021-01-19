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Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Горваль - гость программы "Панорама"
20.01.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧтобы достичь всех амбициозных планов, которые предусмотрены проектом, в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов. Каких - обсудим прямо сейчас с гостем
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Горваль - гость программы "Панорама"
Чтобы достичь всех амбициозных планов, которые предусмотрены проектом, в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов. Каких -...
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