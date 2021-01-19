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Расширены возможности инвестиционного вычета
20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС этого года расширены возможности применения организациями инвестиционного вычета. Он формирует затраты, которые учитываются при налогообложении. Подробнее об этом инструменте и нововведениях узнаем у представителя Министерства по налогам и сборам Беларуси Юлии Волкогоновой.
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С этого года расширены возможности применения организациями инвестиционного вычета. Он формирует затраты, которые учитываются при налогообложении. Подробнее об...
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