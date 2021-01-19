Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Расширены возможности инвестиционного вычета С этого года расширены возможности применения организациями инвестиционного вычета. Он формирует затраты, которые учитываются при налогообложении. Подробнее об...

С этого года расширены возможности применения организациями инвестиционного вычета. Он формирует затраты, которые учитываются при налогообложении. Подробнее об этом инструменте и нововведениях узнаем у представителя Министерства по налогам и сборам Беларуси Юлии Волкогоновой.