Лукашенко в проруби, Басков о ЧМ, резкий спад COVID-19 и извинение судьи за 23.34 - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Редкое для нашего времени событие Витебске судили женщин, задержанных в лесу на фитнесе, — и прекратили дело по 23.34 за недоказанностью">произошло вчера в Витебске. Помните, недавно там задержали женщин, которые в пригородном лесу занимались скандинавской ходьбой? Казалось бы, все тут понятно: одна из задержанных — мать политзаключенного Павла Северинца, да еще и флаг у них там обнаружили. Словом, штраф был самым оптимистичным прогнозом этого судебного разбирательства. Но! Судья прекратила дело по знаменитой статье 23.34 — за недоказанностью вины горожанок — и извинилась перед ними. Правда, окончательно возрадоваться торжеству справедливости не дают, например, истории двух девушек, которых задержали на остановке в Минске и дали... по 25 суток . А сейчас быстренько расскажем, какие события еще обратили на себя внимания вчера (для тех, кого интересуют все-все подробности — наш традиционный онлайн ).

САМОЕ ВАЖНОЕ

Темой номер один по-прежнему был хоккей. Вернее, перенос Чемпионата мира из Минска . Вот, что сказали о решении Международной федерации по хоккею белорусские власти, а вот как эмоционально отреагировал на событие председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Он, кстати, ответил на волнующий многих вопрос о том, поедет ли после всего этого наша страна на ЧМ-2021. А глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, недавно приезжавший в Минск, поделился подробностями о том, как принималось решение о переносе ЧМ.

. Вот, что о решении Международной федерации по хоккею белорусские власти, а вот как на событие председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Он, кстати, на волнующий многих вопрос о том, поедет ли после всего этого наша страна на ЧМ-2021. А глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, недавно приезжавший в Минск, о том, как принималось решение о переносе ЧМ. Гродно">Продолжается суд «по делу Тихановского» — судят трех человек, которых задержали в Гродно на предвыборном пикете. Выяснилось, что в списке свидетелей нет женщины, которая приставала с вопросами к Тихановскому на этом пикете, с чего и начался конфликт.

— судят трех человек, которых задержали в Гродно на предвыборном пикете. Выяснилось, что в списке свидетелей нет женщины, которая приставала с вопросами к Тихановскому на этом пикете, с чего и начался конфликт. Политзаключенный Игорь Лосик держит голодовку уже больше месяца . Вчера ему стало хуже: появились проблемы с давлением и слабость. Пока Лосик намерен продолжать голодовку. И вчера же в знак солидарности с ним голодовку начал минчанин Владислав Богомольников.

. Вчера ему стало хуже: появились проблемы с давлением и слабость. Пока Лосик намерен продолжать голодовку. И вчера же в знак солидарности с ним голодовку минчанин Владислав Богомольников. Наши коллеги из «Народной Воли» побывали в гостях у родителей арестованного врача-анестезиолога больницы скорой помощи Артема Сорокина .Это врач БСМП, задержанный по делу о разглашении врачебной тайны после смерти Романа Бондаренко. Вот здесь некоторые выдержки из разговора с родителями медика.

.Это врач БСМП, задержанный по делу о разглашении врачебной тайны после смерти Романа Бондаренко. Вот некоторые выдержки из разговора с родителями медика. Любители политических интриг — ловите очередной компромат . На этот раз МИД ответил беглому силовику Игорю Макару , обвинив его в мошенничестве. Речь про того самого бывшего спецназовца, опубликовавшего недавно запись, на которой, как утверждается, бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, а также журналиста Павла Шеремета.

. На этот раз , обвинив его в мошенничестве. Речь про того самого бывшего спецназовца, опубликовавшего недавно запись, на которой, как утверждается, бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, а также журналиста Павла Шеремета. Количество новых случаев COVID-19 в Беларуси резко сократилось: вот какую цифру вчера озвучил Минздрав . И вот еще любопытный факт : во вторую волну белорусы заказывают в аптеках онлайн не такие препараты, как в первую. А вот британские медики поделились менее радостной статистикой: треть выздоровевших пациентов снова оказались в больницах в течение пяти месяцев.

резко сократилось: . И вот еще : во вторую волну белорусы заказывают в аптеках онлайн не такие препараты, как в первую. А вот британские медики менее радостной статистикой: треть выздоровевших пациентов снова оказались в больницах в течение пяти месяцев. А еще у нас снова хотят внести изменения в Трудовой кодекс . На этот раз там хотя урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку» и ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии.

. На этот раз там хотя урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку» и ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии. Экономический суд Минска отклонил жалобу ООО «ТУТ БАЙ Медиа» на решение лишить TUT.BY статуса СМИ. Вчера оно официально вступило в силу. Но мы продолжим нашу работу без этого статуса и будем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире.





НЕ ПРОПУСТИТЕ

19 января православные христиане праздновали Крещение . Взгляните , как выглядели в этом году очереди за крещенской водой в Минске, а еще можете посмотреть, как провел крещенский вечер Александр Лукашенко (спойлер: наколол дров, выпил святой воды и окунулся в прорубь — все в компании шпица Умки). Окунался в прорубь вчера и Владимир Путин.

. , как выглядели в этом году очереди за крещенской водой в Минске, а еще можете посмотреть, (спойлер: наколол дров, выпил святой воды и окунулся в прорубь — все в компании шпица Умки). в прорубь вчера и Владимир Путин. Но что там прорубь! Пока в эти морозные недовыходные вы кутались в пуховики или вообще не рискнули выйти на улицу, под Могилевом йоги сушили на себе мокрые простыни. Да, набрасывали мокрую ткань прямо на голое тело. Да, в -22°С. И еще сидели так в позе лотоса минут по двадцать, а то и больше. Мы укутались в термобелье и пару свитеров, чтобы спросить у них, зачем они это делают .





Желающие строить свой дом — это материал вам обязательно нужно прочесть . Вместе с архитектором Алексеем Колесковым мы попытаемся разобраться, где таятся скрытые затраты, почему строить без проекта — плохая идея , почему участки с газом переоценены, какой фундамент самый надежный и что не так с каркасниками (и это далеко не все секреты, о которых мы рассказываем).

. Вместе с архитектором Алексеем Колесковым мы попытаемся разобраться, где таятся скрытые затраты, , почему участки с газом переоценены, какой фундамент самый надежный и что не так с каркасниками (и это далеко не все секреты, о которых мы рассказываем). Двухэтажные сталинки, «как в Осмоловке», здание кулинарии, больше похожее на кинотеатр, лестница из окна — для кошачьих прогулок. Это все — квартал на Серова . Если вы там еще не гуляли, срочно собирайтесь в этот атмосферный квартал — не пожалеете.

. Если вы там еще не гуляли, срочно собирайтесь — не пожалеете. Сегодня чета Байденов въедет в Белый дом, стирая следы пребывания там Дональда Трампа. Столы будут расчищены, комнаты прибраны, президентских помощников сменит новая команда. Смотрите, как Белый дом готовится принять нового президента .

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» завершило выездную серию в КХЛ гостевой победой над «Сочи». Рассказываем, как прошел этот матч .

Все новости вторника, 19 января





Кстати, вы знаете, что американская киностудия Marvel снова всех удивила: она выпустила свой первый сериал с героями из «Мстителей» — «Ванда/Вижн». В Сети пока только два эпизода, но проект уже успел изрядно нашуметь. Мы посмотрели первые серии и рассказываем , стоит ли вам повторять этот трюк. Яркого вам дня!

Ваша редакция