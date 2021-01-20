Лукашенко в проруби, Басков о ЧМ, резкий спад COVID-19 и извинение судьи за 23.34 - все за вчера

Редкое для нашего времени событие Витебске судили женщин, задержанных в лесу на фитнесе, — и прекратили дело по 23.34 за недоказанностью">произошло вчера в Витебске. Помните, недавно там задержали женщин, которые в пригородном лесу занимались скандинавской ходьбой? Казалось бы, все тут понятно: одна из задержанных — мать политзаключенного Павла Северинца, да еще и флаг у них там обнаружили. Словом, штраф был самым оптимистичным прогнозом этого судебного разбирательства. Но! Судья прекратила дело по знаменитой статье 23.34 — за недоказанностью вины горожанок — и извинилась перед ними. Правда, окончательно возрадоваться торжеству справедливости не дают, например, истории двух девушек, которых задержали на остановке в Минске и дали... по 25 суток. А сейчас быстренько расскажем, какие события еще обратили на себя внимания вчера (для тех, кого интересуют все-все подробности — наш традиционный онлайн).
САМОЕ ВАЖНОЕ
Темой номер один по-прежнему был хоккей. Вернее, перенос Чемпионата мира из Минска. Вот, что сказали о решении Международной федерации по хоккею белорусские власти, а вот как эмоционально отреагировал на событие председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Он, кстати, ответил на волнующий многих вопрос о том, поедет ли после всего этого наша страна на ЧМ-2021. А глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, недавно приезжавший в Минск, поделился подробностями о том, как принималось решение о переносе ЧМ.
Гродно">Продолжается суд «по делу Тихановского» — судят трех человек, которых задержали в Гродно на предвыборном пикете. Выяснилось, что в списке свидетелей нет женщины, которая приставала с вопросами к Тихановскому на этом пикете, с чего и начался конфликт.
Политзаключенный Игорь Лосик держит голодовку уже больше месяца. Вчера ему стало хуже: появились проблемы с давлением и слабость. Пока Лосик намерен продолжать голодовку. И вчера же в знак солидарности с ним голодовку начал минчанин Владислав Богомольников.
Наши коллеги из «Народной Воли» побывали в гостях у родителей арестованного врача-анестезиолога больницы скорой помощи Артема Сорокина.Это врач БСМП, задержанный по делу о разглашении врачебной тайны после смерти Романа Бондаренко. Вот здесь некоторые выдержки из разговора с родителями медика.
Любители политических интриг — ловите очередной компромат. На этот раз МИД ответил беглому силовику Игорю Макару, обвинив его в мошенничестве. Речь про того самого бывшего спецназовца, опубликовавшего недавно запись, на которой, как утверждается, бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев в 2012 году обсуждает со своими подчиненными возможные пути устранения некоторых белорусских политэмигрантов, а также журналиста Павла Шеремета.
Количество новых случаев COVID-19 в Беларуси резко сократилось: вот какую цифру вчера озвучил Минздрав. И вот еще любопытный факт: во вторую волну белорусы заказывают в аптеках онлайн не такие препараты, как в первую. А вот британские медики поделились менее радостной статистикой: треть выздоровевших пациентов снова оказались в больницах в течение пяти месяцев.
А еще у нас снова хотят внести изменения в Трудовой кодекс. На этот раз там хотя урегулировать вопросы перевода работников на «удаленку» и ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии.
Экономический суд Минска отклонил жалобу ООО «ТУТ БАЙ Медиа» на решение лишить TUT.BY статуса СМИ. Вчера оно официально вступило в силу. Но мы продолжим нашу работу без этого статуса и будем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
19 января православные христиане праздновали Крещение. Взгляните, как выглядели в этом году очереди за крещенской водой в Минске, а еще можете посмотреть, как провел крещенский вечер Александр Лукашенко (спойлер: наколол дров, выпил святой воды и окунулся в прорубь — все в компании шпица Умки). Окунался в прорубь вчера и Владимир Путин.
Желающие строить свой дом — это материал вам обязательно нужно прочесть. Вместе с архитектором Алексеем Колесковым мы попытаемся разобраться, где таятся скрытые затраты, почему строить без проекта — плохая идея, почему участки с газом переоценены, какой фундамент самый надежный и что не так с каркасниками (и это далеко не все секреты, о которых мы рассказываем).
Двухэтажные сталинки, «как в Осмоловке», здание кулинарии, больше похожее на кинотеатр, лестница из окна — для кошачьих прогулок. Это все — квартал на Серова. Если вы там еще не гуляли, срочно собирайтесь в этот атмосферный квартал — не пожалеете.
Кстати, вы знаете, что американская киностудия Marvel снова всех удивила: она выпустила свой первый сериал с героями из «Мстителей» — «Ванда/Вижн». В Сети пока только два эпизода, но проект уже успел изрядно нашуметь. Мы посмотрели первые серии и рассказываем, стоит ли вам повторять этот трюк. Яркого вам дня!
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