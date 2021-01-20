Можно ли присутствовать на родах? Карточки по правам отца

Источник материала: Tut.by

По закону белорусские женщины и мужчины равноправны в вопросах семьи и воспитания детей. При этом мы гораздо чаще обсуждаем права и обязанности матерей, нежели отцов. Могут ли мужчины влиять на решение о прерывании беременности? Какие права на детей у них есть в случае развода? Эти и другие вопросы вместе со Швецией мы задали юристу Ирине Костюченко.

Начнем с прав отца во время беременности: может ли он быть с женой на осмотрах и УЗИ? Может ли повлиять на решение о прерывании беременности? В законе нет запретов на пребывание отца рядом во время осмотров и УЗИ, но многие больницы и поликлиники сами определяют такие правила. Поэтому, если вы хотите быть рядом с будущей мамой во время обследований, узнавайте про эту возможность в своем учреждении. Разумеется, такое присутствие возможно только с обоюдного согласия партнеров. По закону отец не может влиять на решение о прерывании беременности. Его женщина принимает самостоятельно, независимо от того, находится она в браке или нет.

Может ли отец присутствовать на родах? Ведение партнерских родов — это одна из медицинских услуг, которую может, но не обязано оказывать ваше учреждение. Поэтому здесь тоже нужно уточнять индивидуально. Если вам все-таки разрешили присутствовать, скорее всего, нужно будет предъявить сертификат об обучении партнерской пары на курсах подготовки к родам, справку о состоянии здоровья от терапевта, а также сделать флюорографию. Кстати, в одной из самых равноправных стран мира — Швеции — практически все пары предпочитают партнерские роды. Подробнее о таком опыте вы можете узнать на сайте этой страны.

Как различаются права женатых и неженатых отцов? Раньше брак между родителями устанавливал формально-правовую связь отца с ребенком. Сейчас действует принцип равенства детей, независимо от того, рождены они в браке либо нет. Поэтому у женатых и неженатых отцов абсолютно одинаковые права и обязанности по отношению к детям. Кстати, если ребенок рожден в браке или в течение десяти месяцев после развода, мужчина будет считаться отцом ребенка, даже если он это отрицает. В случае разногласий проблему разрешит суд.

Как отцу уйти в декрет? Наниматель обязан предоставить отцу трехлетний отпуск по уходу за ребенком, если сотрудник этого требует. Декрет может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности до тех пор, пока малышу не исполнится три года. Для этого на работе нужно написать заявление с просьбой о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, а также подтвердить справками, что мама вышла на работу либо учебу, а пособие ей уже не выплачивается. Помимо декрета, в течение шести месяцев после рождения ребенка отцы и отчимы имеют право на 14-дневный отпуск за свой счет. В этот период родители могут вместе ухаживать за малышом. Подходы к декретному отпуску в разных странах мира отличаются. Здесь тоже интересен пример Швеции . Семье для ухода за малышом дается всего 480 дней оплачиваемого отпуска, но использовать его можно до тех пор, пока ребенку не исполнится восемь лет. Причем каждый из родителей обязан взять хотя бы по три месяца, иначе эти 90 дней просто сгорят. Таким образом шведы обеспечивают равноценное участие обоих родителей в воспитании ребенка.

Какое пособие будут выплачивать отцу в декрете? Родителям в отпуске по уходу за ребенком выплачивается ежемесячное государственное пособие. Его размеры могут быть разными: на первого ребенка — 35% среднемесячной заработной платы работников в стране, применяемой для исчисления такого пособия (сейчас это 427,84 рубля); на второго и последующих детей — 40% среднемесячной заработной платы (488,96 рубля); на ребенка-инвалида в возрасте до трех лет — 45% среднемесячной заработной платы (550,08 рубля).

Может ли отец пользоваться комнатой матери и ребенка? В нашей стране нет законов, которые регулируют правила пользования такими помещениями, поэтому здесь всё решают собственники заведений. Несмотря на то, что в названии комнаты указывается лишь мать, обычно она доступна обоим родителям.

Может ли отец вывозить ребенка за пределы населенного пункта и за границу без разрешения матери? Да, может. Несовершеннолетние граждане Республики Беларусь могут выезжать из страны по своему паспорту в сопровождении любого из родителей. На границе нужно будет подтвердить родительство: показать свидетельство о рождении либо собственный паспорт, где это отмечено. Однако если мать будет против проездки, она имеет право обратиться в суд. Там могут определить другой порядок выезда: например, утвердить, что на поездку нужно согласие обоих родителей. Это правило работает в обе стороны и распространяется как на отцов, так и на матерей.

Какие права у отца есть при разводе с матерью ребенка? В каких случаях ребенок может остаться жить с ним? При разводе у матери и отца равные права на детей. Некоторые родители еще до расторжения брака подписывают «Соглашение о детях», в котором указывают определенные ограничения. Например, в таком документе можно зафиксировать, что после развода ребенок останется именно с отцом, а мать будет выплачивать алименты. Если же мать и отец не подписывали «Соглашение о детях», то они должны заранее решить, как продолжат выполнять свои родительские обязанности. Иногда к компромиссу прийти не получается — и пара отправляется в суд. Принимая решение, судья опирается на возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, нравственные качества матери и отца, то, насколько хорошо каждый из них обеспечен. Дети, которым уже исполнилось десять лет, могут сами решить, с кем они хотят жить. В процессе определения родителям нельзя оказывать давление на ребенка и склонять его в свою сторону. Детское мнение будет учитываться только в том случае, если судья сочтет его самостоятельным и обдуманным. В реальности дети гораздо чаще остаются с матерями, чем с отцами. Это можно объяснить тем, что в нашем обществе большая часть обязанностей по уходу за ребенком по-прежнему лежит на женщинах: они гораздо чаще уходят в декретный отпуск, обеспечивают малышам комфортные бытовые условия, занимаются их развитием.

На какие льготы и помощь может рассчитывать отец, который растит ребенка один? У родителей, которые воспитывают детей одни, есть определенные трудовые гарантии. Если ребенку нет полутора лет, а отец уже работает, он имеет право на дополнительные перерывы для кормления не менее 30 минут каждые три часа. Если детей два и больше, перерывы могут длиться до часа. При этом их можно присоединять к обеденному времени, суммировать и переносить на начало или конец дня. Это время должно оплачиваться по среднему заработку. Некоторые гарантии работают в тех случаях, когда детям еще не исполнилось 14 лет (в случае с детьми, у которых есть инвалидность, — 18 лет). Например, отцу-одиночке не могут отказать в работе или снизить зарплату по мотивам, связанным с детьми, его нельзя «сократить» и уволить из-за больничного, который длится более четырех месяцев. Такого сотрудника могут привлекать к сверхурочной, ночной работе, труду в праздники и служебной командировке только с его письменного согласия. Иногда родителям-одиночкам выплачивают социальное пособие. Его назначают, если в семье среднедушевой доход на человека ниже наибольшей величины прожиточного минимума. Выплаты покрывают разницу между величинами.

Ребенок остался с матерью. Какие права и обязанности теперь будут у отца? Отец, который живет отдельно, может и должен участвовать в воспитании. Мать не вправе запрещать ему это. Бывают случаи, когда общение можно ограничить или запретить через суд, но для этого нужны веские причины: например, оставление ребенка в опасности, алкогольная или наркотическая зависимость. Также отец должен выплачивать алименты, даже если его лишили родительских прав. На одного, двух и трех и более детей это соответственно 25%, 33% и 50% дохода. В некоторых случаях — например, если зарплата у отца нестабильная — суд может назначить фиксированные платежи в базовых величинах. Всё это по закону работает и в обратную сторону, то есть касается и матери ребенка.

Имеет ли пожилой отец право на алименты от ребенка? Да, родители на пенсии или с инвалидностью имеют право на алименты от своих совершеннолетних и трудоспособных детей. Однако, если отец был лишен родительских прав, он не может рассчитывать на такие выплаты. Также суд может освободить детей от алиментов, если докажет, что отец уклонялся от выполнения родительских обязанностей. В законе не прописаны конкретные случаи, при которых родителям положены выплаты. Чаще всего их назначают, если пожилым людям не хватает денег на базовые расходы: еду, одежду, коммунальные услуги, лекарства.

Партнер проекта:

