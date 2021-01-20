«Нас за людей не считают». Осужденные на «химию» из Мозыря пожаловались в Генпрокуратуру на руководство

Источник материала: Tut.by

Сидельцы исправительного учреждения открытого типа № 21, или, как говорят, «химии», направили коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру на условия содержания и неприемлемое отношение руководства. Жалобу подписали около 60 из 83 осужденных, сообщает «Белсат».





В коллективной жалобе мужчины свидетельствуют о злоупотреблении служебным положением со стороны главы Мозырской «химии» Дмитрия Дивановского, а также его заместителей Дмитрия Пивоварова и Дмитрия Астаповича.

Подписанты жалуются на издевательское и унизительное обращение, плохие жилищные условия и просят Генеральную прокуратуру расследовать факты, изложенные в коллективной жалобе.

В частности, осужденные указали, что администрация не только ограничила их свободу (согласно приговору), но и полностью лишила их ее.

Например, в письме говорится, что им разрешено покидать комендатуру по месту жительства только в сопровождении сотрудников ИУОТ, что, по мнению подписантов, создает множество препятствий для осужденных: в частности, при получении медицинской помощи, поскольку количество персонала ограничено, их недостаточно для всех людей, нуждающихся в посещении врача, обследованиях и медицинских процедурах, особенно во время эпидемии COVID-19.

«Химики» жалуются, что количество ежедневных проверок увеличилось вдвое: раньше было 2−3 в день, а теперь 6 и даже больше. И не делается исключения даже для людей, которые болеют, имеют температуру или другие проблемы со здоровьем.

Начальство, по их словам, запрещает больным сидеть и лежать на кроватях. Температура в помещении «Карантин», где лежат пациенты, не поднимается выше +14°С. Пациенты не получают дополнительных одеял. Только 15 января во время проверки региональным управлением Департамента исполнения наказаний температура в этой комнате поднялась до +21°С.





























«Химики» также жалуются в прокуратуру на то, что им не разрешают выходить на работу в выходные дни по просьбе работодателей.

Возмущены осужденные и невозможностью попасть домой на несколько дней за хорошее поведение при отсутствии нарушений режима, хотя закон дает им такое право.

Осужденные также недовольны тем, что корреспонденция, в том числе которую они получают из государственных органов (судов, прокуратуры и др.), вскрывается и читается. На вопрос, зачем это делается, руководство «химии» отвечает, что его беспокоит то, что в письмах могут быть наркотики.

Не устраивают «химиков» и условия жизни в комендатуре. Кухня и душевая работают только по графику, который может не совпадать с графиком работы осужденных. В результате многие остаются без душа и горячей еды. В комендатуре есть спортзал, но осужденные не могут туда попасть по неизвестным им причинам.

«Нас просто не считают за людей, создают нечеловеческие условия, — говорят осужденные. — У нас есть контакты с осужденными из других исправительных учреждений открытого типа, и у них другая ситуация. У них есть доступ в город, они ездят домой на три дня, видят своих детей и жен».

Во время подготовки публикации подписанты рассказали «Белсату», что жалоба уже доведена до руководства «химии» и правоохранительные органы уже звонят подписавшимся и спрашивают, поставили ли они свои подписи добровольно.