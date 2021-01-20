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Что происходит в Беларуси 20 января. Онлайн
20.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
TUT.BY рассказывает о главных событиях 20 января в Беларуси. День начался с акций солидарности медиков в поддержку задержанных фельдшеров Полины Лойко и Анастасии Калашниковой.
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TUT.BY рассказывает о главных событиях 20 января в Беларуси. День начался с акций солидарности медиков в поддержку задержанных фельдшеров Полины Лойко и Анастасии...
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