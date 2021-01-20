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В Бресте директора крупного предприятия «взяли» за коррупцию
20.01.2021 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В канун Старого Нового года директор одного из предприятий Брестского района получил взятку от минчанина, сообщает
Установлено, что деньги были переданы за решение вопроса по поставкам биокормов и биодобавок. Об этом имелась предварительная договоренность с заместителем директора частной столичной фирмы. Деньги передал торговый представитель.
СК возбудил уголовные дела за получение и дачу взятки. Директор одного из ведущих брестских сельскохозяйственных предприятий и замдиректора минской компании находятся под стражей.
Уголовные дела соединены в одном производстве. Расследование продолжается.
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В канун Старого Нового года директор одного из предприятий Брестского района получил взятку от минчанина.
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