В Бресте директора крупного предприятия «взяли» за коррупцию

Источник материала: Tut.by

В канун Старого Нового года директор одного из предприятий Брестского района получил взятку от минчанина, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на СК.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Установлено, что деньги были переданы за решение вопроса по поставкам биокормов и биодобавок. Об этом имелась предварительная договоренность с заместителем директора частной столичной фирмы. Деньги передал торговый представитель.

СК возбудил уголовные дела за получение и дачу взятки. Директор одного из ведущих брестских сельскохозяйственных предприятий и замдиректора минской компании находятся под стражей.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Расследование продолжается.