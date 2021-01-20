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На вопросы граждан сегодня ответит министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко
20.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов.
Сегодня волнующие вопросы можно будет задать министру транспорта и коммуникаций Алексею Авраменко.
Встречи также запланированы на 22, 27 и 29 января. Приемы пройдут по предварительной записи.
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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан. В январе вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня волнующие вопросы можно будет задать ...
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