|
Православные верующие накануне отметили Крещение Господне
20.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПраздник завершает период Рождественских святок, которые длились 12 дней.
Крещенские традицииКаждый год Крещение празднуют одинаково:
Это не моржевание, которое закаляет тело физически. Это духовная процедура. Символическое единение в своей вере с Богом, который крестился водой. Погружаясь в купель, люди будто заново проходят первичный для любого верующего ритуал крещения-рукоположения в православные.
Крещенский вечер президентаКстати, накануне впервые показали кадры,
Глава государства не раз признавался, что любит за таким занятием проводить досуг. А чуть позже Александр Лукашенко испил воды из освященной криницы и все же отправился в любимую баню. Она находится в лесу. Ну и как же не окунуться в прорубь? Это многолетняя традиция!
Говорят, на Крещение любая вода, даже та, что течет из-под крана, имеет особые свойства. Налитая в сосуд, она может сохранять свою силу весь год. Но, чтобы свершилось чудо, в центре крещенского богослужения два символа - вода, освященная крестом. Водоосвящение венчает праздничную литургию, которая на Крещение продолжается несколько часов.
Ну и конечно, вместе с соблюдением традиций в праздники самое важное – это светлые мысли и гармония, взаимоуважение и единство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник завершает период Рождественских святок, которые длились 12 дней. До глубокого вечера верующие освящали воду в храмах, очищали душу и тело в крещенских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)