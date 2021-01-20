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Белорусы считают несправедливым решение Международной федерации хоккея

20.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы продолжают обсуждать несправедливое решение Международной федерации хоккея. Перенос чемпионата мира называют безосновательным. Новость о том, что Минск не примет планетарный форум, стала настоящим шоком не только для всей спортивной общественности, но и для обычных граждан. По сути, людей лишили настоящего праздника, который уже был у нас в 2014 году. 

Напомним, чемпионат мира - 2021 должны были принять Минск и Рига. К сожалению, внешние факторы лишили нашу страну возможности провести масштабное спортивное событие вместе с латышами. Новое место проведения белорусской части матчей объявят позднее... 

В. Непогодин о переносе ЧМ по хоккею из Минска

А вот так высказался об отмене чемпионата мира в Беларуси украинский писатель и журналист Всеволод Непогодин.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусы продолжают обсуждать несправедливое решение Международной федерации хоккея. Перенос чемпионата мира называют безосновательным. Новость о том, что Минск...
 
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