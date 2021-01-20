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Следственные органы смогут приостанавливать проверку на неопределенный срок - и не возбуждать уголовное дело

20.01.2021 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственные органы смогут приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок. Такие изменения содержатся в обновленном Уголовно-процессуального кодексе. На это обратили внимание адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее, после заявления или сообщения о совершении преступления, срок доследственной проверки составлял три месяца, однако она могла быть приостановлена еще на три месяца — например, для проведения экспертизы. То есть в сумме — максимум полгода, после которого следствие должно было принять решение о возбуждении уголовного дела. В случае отказа заявитель мог ознакомиться с результатами проверки и обжаловать такой отказ.

Согласно обновленному Уголовно-процессуальному кодексу, общий срок приостановления проверки не должен превышать трех месяцев. Однако в нем предусмотрена возможность приостанавливать проверку на срок и свыше трех месяцев, при этом максимальный срок не установлен. Сделать это имеют право начальник вышестоящего следственного подразделения, председатель Следственного комитета или их заместители (если материалы находятся в производстве следователя) либо прокурор вышестоящего органа прокуратуры, генеральный прокурор или их заместители (если материалы находятся в производстве органа дознания или прокурора).

Большинство изменений в УПК, прописанных в Законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», вступает в силу спустя три месяца после официального опубликования, то есть в апреле 2021 года. Право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев появилось у следствия сразу после официального опубликования закона, то есть после 13 января 2021 года.

Адвокаты обращают внимание, что шестимесячный месячный срок с момента событий 9−12 августа 2020 года должен был истечь 9−12 февраля 2021 года.

 
 
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Следственные органы смогут приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок. Такие изменения содержатся в...
 
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