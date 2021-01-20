Старые фото Могилева из альбомов горожан. Молодой митрополит Филарет в городе и крестный ход

Источник материала: Tut.by

Продолжаем публиковать Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева, которые вы нам присылаете. Эта подборка снимков от Сергея Новикова, который и запечатлел, как в Могилеве в 1988 году праздновали 1000-летие крещения Руси и прославление святителя Георгия. Тогда в Могилеве побывал митрополит Филарет (он, напомним, умер 12 января 2021 года ).



Служба в церкви Трех Святителей в Могилеве в честь 1000-летия принятия христианства на Руси. На фото — митрополит Филарет. Фото: Сергей Новиков

1000-летие крещения Руси отмечали в СССР летом 1988 года . В Могилеве в честь этого в кафедральном соборе Трех Святителей в Могилеве прошла торжественная служба. Был на ней и 53-летний будущий Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет — эту должность он займет чуть больше, чем через год.

















Через 5 лет митрополит Филарет уже как глава Белорусской православной церкви провел в том же храме службу в честь прославления святителя Георгия (Конисского). Сергей Новиков говорит, что это было где-то 5−6 августа 1993 года. На снимках он запечатлел торжественную службу в кафедральном соборе Трех Святителей, крестный ход и освящение креста Георгия Конисского.



Служба в честь прославления святителя Георгия Конисского в соборе Трех Святителей в Могилеве 5−6 августа 1993 года. Фото: Сергей Новиков



























Освящение креста Георгия Конисского в Могилеве 5−6 августа 1993 года. Фото: Сергей Новиков

Освященный митрополитом Филаретом крест и сейчас находится на склоне между Днепровским спуском и улицей Архиерейский Вал Конисского в районе площади Орджоникидзе.

Присылайте нам, пожалуйста, не опубликованные ранее нигде фото старого Могилева — в советские годы и в 1990-е — из своих семейных альбомов. Нам интересно, как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Фото ждем на anvas4989@gmail.com или в телеграм @anjelikazaitseva.