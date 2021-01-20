|
Старые фото Могилева из альбомов горожан. Молодой митрополит Филарет в городе и крестный ход
20.01.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжаем публиковать Могилева из ваших семейных альбомов!">старые фото Могилева, которые вы нам присылаете. Эта подборка снимков от Сергея Новикова, который и запечатлел, как в Могилеве в 1988 году праздновали 1000-летие крещения Руси и прославление святителя Георгия. Тогда в Могилеве побывал митрополит Филарет (он, напомним,
1000-летие крещения Руси
Через 5 лет митрополит Филарет уже как глава Белорусской православной церкви провел в том же храме службу в честь прославления святителя Георгия (Конисского). Сергей Новиков говорит, что это было где-то 5−6 августа 1993 года. На снимках он запечатлел торжественную службу в кафедральном соборе Трех Святителей, крестный ход и освящение креста Георгия Конисского.
Освященный митрополитом Филаретом крест и сейчас находится на склоне между Днепровским спуском и улицей Архиерейский Вал Конисского в районе площади Орджоникидзе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаем публиковать ваши семейные и архивные снимки. Присылайте еще!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)