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«Как-то в гробу зазвонил мобильный». История Юли, которая работает распорядителем похорон

20.01.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как назвать профессию Юли? Отвечаем: распорядитель похорон или распорядитель ритуального зала. На работу женщина попала по объявлению, в первый рабочий день — похороны парня, на которые пришли только его мама и сестра. После такого многие не вернулись бы на работу. Но не наша героиня. Сегодня в обязанности Юли входит организация прощания, встреча людей в ритуальном зале, подготовка речи. За 7 лет работы бывало разное. И мистическое, когда неожиданно в гробу зазвонил мобильный, и грустное, когда на прощание приходил только один человек, и странное, когда к покойному в гроб положили чашку и чай. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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