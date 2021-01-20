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Тихановская выступит в Совбезе ООН

20.01.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская 22 января уже во второй раз будет выступать в Совете безопасности ООН.

Онлайн-встреча пройдет по «формуле Арриа». Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности, не требуют согласия других членов и их участия. Заседание 22 января инициировали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. Мероприятие будет посвящено свободе СМИ в Беларуси.

Сообщается, что Тихановская поднимет тему задержания журналистов в Беларуси, а также голодовки блогера Игоря Лосика, также будет поднят вопрос международного расследования преступлений силовиков и властей Беларуси и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Напомним, что 4 сентября 2020 года Светлана Тихановская выступала на неформальном заседании Совета безопасности ООН. Тихановская призвала ООН направить мониторинговую миссию в Беларусь и поддержала введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации на выборах и насилие. 

11 сентября лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич также обратилась к Организации объединенных наций с просьбой направить в нашу страну наблюдательную миссию.

4 декабря 2020 года в ООН прошло заседание по Беларуси. Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что в Беларусь не смогли приехать эксперты из международных организаций. В ООН потребовали, чтобы власти Беларуси прекратили насилие, начали диалог с гражданским обществом, выполнили рекомендации Московского механизма ОБСЕ и экспертов ООН.
 
 

 
 
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Светлана Тихановская 22 января уже во второй раз будет выступать в Совете безопасности ООН.
 
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