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Тихановская выступит в Совбезе ООН
20.01.2021 12:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская 22 января уже во второй раз будет выступать в Совете безопасности ООН.
Онлайн-встреча пройдет по «формуле Арриа». Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности, не требуют согласия других членов и их участия. Заседание 22 января инициировали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. Мероприятие будет посвящено свободе СМИ в Беларуси.
Сообщается, что Тихановская поднимет тему задержания журналистов в Беларуси, а также голодовки блогера Игоря Лосика, также будет поднят вопрос международного расследования преступлений силовиков и властей Беларуси и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.
Напомним, что 4 сентября 2020 года Светлана Тихановская
11 сентября лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич также обратилась к Организации объединенных наций с
4 декабря 2020 года в ООН
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Светлана Тихановская 22 января уже во второй раз будет выступать в Совете безопасности ООН.
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