Тихановская выступит в Совбезе ООН

Светлана Тихановская 22 января уже во второй раз будет выступать в Совете безопасности ООН.

Онлайн-встреча пройдет по «формуле Арриа». Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности, не требуют согласия других членов и их участия. Заседание 22 января инициировали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. Мероприятие будет посвящено свободе СМИ в Беларуси.

Сообщается, что Тихановская поднимет тему задержания журналистов в Беларуси, а также голодовки блогера Игоря Лосика, также будет поднят вопрос международного расследования преступлений силовиков и властей Беларуси и созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси.

Напомним, что 4 сентября 2020 года Светлана Тихановская выступала на неформальном заседании Совета безопасности ООН. Тихановская призвала ООН направить мониторинговую миссию в Беларусь и поддержала введение санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификации на выборах и насилие.

11 сентября лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич также обратилась к Организации объединенных наций с просьбой направить в нашу страну наблюдательную миссию.