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КГК: предприятие вывозило строительный мусор на бытовой полигон и сэкономило на налоге

20.01.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятие по переработке строительных отходов недоплатило свыше 1,7 миллиона рублей экологического налога и вывозило строительный мусор на полигон бытовых отходов. Подробности сообщают в КГК.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY. Изображение носит иллюстративный характер

На 50-летнего директора минского производственного унитарного предприятия по переработке строительных отходов возбудили уголовное дело.

Работники столичной финансовой милиции установили, что с ноября 2019 года по март 2020-го директор предприятия вносил в товарно-сопроводительные документы заведомо ложные сведения о характере и классе опасности отходов производства, поставляемых на полигон бытовых отходов Минска. Таким образом он экономил на уплате экологического налога.

По указанию руководителя работники незаконно захоранивали отходы. Они загружали в машины строительный мусор, относящийся к отходам 4-го класса опасности, и засыпали его грунтом. Потом этот «законспирированный» под грунт строительный мусор доставляли на полигон бытовых отходов для использования в качестве изолирующего слоя.

Директор предприятия причинил ущерб государству в виде неуплаты в бюджет экологического налога на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Руководитель находится по подпиской о невыезде, наложен арест на имущество субъекта хозяйствования на сумму 2,5 миллиона рублей. Принимаются меры по возмещению ущерба.

 
Теги: Минск
 
 
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Предприятие по переработке строительных отходов недоплатило свыше 1,7 миллиона рублей экологического налога и вывозило строительный мусор на полигон бытовых...
 
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