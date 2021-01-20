В Минске мужчину судят за сломанную ногу омоновца. Он заявляет об избиениях и издевательствах

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 19 января, в суде Ленинского района столицы началось рассмотрение дела о нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику ОМОН со стороны участника протестной акции в октябре. Однако сам обвиняемый не только не признает вину, но также рассказал об избиениях и издевательствах после задержания со стороны силовиков. О начале процесса рассказали Naviny.by.



Фото: фотограф Сергей Сацюк / Naviny.by

На скамье подсудимых 32-летний Виктор Борушко, который уже три месяца находится под стражей. Ему вменяют в вину преступление по пункту 5 части 2 статьи 147 (Умышленное причинения тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси — речь идет о нанесении травмы милиционеру во время осуществления им служебной деятельности. Наказание по предъявленному обвинению предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Виктор Борушко имеет диплом вуза и является индивидуальным предпринимателем. Около пятнадцати лет назад он совершил преступление и привлекался к уголовной ответственности, но на данный момент судимость погашена.

Обвинение утверждает, что мужчина 18 октября прошлого года принял участие в протестной акции в столице, которая проходила на Партизанском проспекте. Там при задержании сотрудниками ОМОН он оказал сопротивление — у одного из них, который проходит по делу в качестве потерпевшего, был диагностирован перелом большой берцовой кости правой ноги. Как утверждается, Борушко ударил его «телом в тело и ногой в ногу».

Суд решил скрыть реальные данные потерпевшего и свидетелей по их ходатайству — в качестве мер безопасности. Все они проходили под измененными именами, а также присутствовали на заседании в балаклавах.

Потерпевший милиционер позже рассказал суду, что узнал в Борушко своего обидчика «по глазам»: тот якобы ударил его левой ногой при задержании, причем омоновец уверен, что намеренно. По данным из больничного опроса, пострадавший указал в качестве причины травмы столкновение с человеком, но на суде отказался от этих слов.



Фото: фотограф Сергей Сацюк / Naviny.by

Версия произошедшего у обвиняемого Виктора Борушко другая. По его словам, в тот день он действительно участвовал в акции протеста на Партизанском проспекте, а когда увидел силовиков, то, как и многие другие, побежал, однако его свалили с ног.

— Я начал убегать, опасался за свою жизнь, спасался. Почувствовал, что мне сделали подсечку справа сзади. Упал и увидел берец силовика. Я упал на спину, сотрудники подняли меня за вытянутые руки, — говорил мужчина.

Борушко, по его словам, привели в автозак, где уже находились шестеро задержанных, изъяли часы и мобильный телефон. Начавший движение спецтранспорт вскоре остановился. Выяснилось, что милиционеры ищут человека в синей куртке и приняли мужчину за разыскиваемого. Силовики пометили с помощью баллончика с краской лоб, руки и одежду Борушко и привезли его в Ленинский РУВД.

— Отвели на допрос, сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет, — рассказал обвиняемый.

Когда мужчина стал говорить со скамьи подсудимых о том, что ему надели на голову мешок, судья прервала его, мотивировав это тем, что его претензии к сотрудникам ОМОН на данном процессе не рассматриваются. Однако мужчина все же закончил, описав то, что в дальнейшем с ним происходило в похожем на душевую помещении.

— Били, дубинку в ж*пу засовывали. После этого я провел двенадцать дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить, — заявил мужчина.

Борушко также сообщил, что не стал подавать жалобу на действия силовиков, потому что не видит в этом смысла, так как ни одного подобного уголовного дела с августа так и не возбудили.

Мужчина отрицает, что умышленно нанес травму омоновцу, однако допускает, что тот мог получить ее при задержании, потому что тогда имело место столкновение. Слова обвиняемого подтверждает свидетельница защиты, которая рассказала, что милиционер сделал подсечку ногой и упал на Борушко — прием, по ее словам, напомнил ей американский футбол.

Свидетели обвинения — коллеги пострадавшего омоновца. Один из них утверждает, что видел момент, когда подсудимый нанес удар по ноге милиционера, а опознал он Борушко, по его словам, по синей куртке. Двое других не видели момента удара, но один из них утверждает, что видел момент столкновения.

Потерпевший заявил иск о компенсации морального вреда, который он оценил в шесть тысяч рублей, а также расходов на лечение в размере 351 рубля. По его словам, всего он провел на больничном три месяца, два из которых находился в гипсе. Также омоновец обещает перечислить половину суммы моральной компенсации на благотворительность.

Заседание продолжится в среду, 20 января.