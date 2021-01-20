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В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за потепления
20.01.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 21 января, ожидается резкое изменение погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
21 января в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит −2…+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.
В Минске в дневные часы максимальная температура воздуха составит +1…3°С, в Минской области — −1…+4°С.
Помимо гололеда и подтаявшего льда (внимание рыбакам!), резкий перепад температуры может негативно сказываться
В минувшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-17°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от -7°С до -17°С. По последним данным, практически везде по Беларуси наблюдается снежный покров высотой от 7 см до 25 см.
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21 января в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит −2…+4°С.
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