ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за потепления

20.01.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В четверг, 21 января, ожидается резкое изменение погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Wikimedia

21 января в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит −2…+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.

В Минске в дневные часы максимальная температура воздуха составит +1…3°С, в Минской области — −1…+4°С.

Помимо гололеда и подтаявшего льда (внимание рыбакам!), резкий перепад температуры может негативно сказываться на состоянии здоровья.

В минувшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-17°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от -7°С до -17°С. По последним данным, практически везде по Беларуси наблюдается снежный покров высотой от 7 см до 25 см.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 января в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит −2…+4°С.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Смолевичском районе под арест отправили мужчину, за бутылку убившего собаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by