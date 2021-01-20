В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. На этот раз из-за потепления

Источник материала: Tut.by

В четверг, 21 января, ожидается резкое изменение погодных условий. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Wikimedia

21 января в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит −2…+4°С. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.

В Минске в дневные часы максимальная температура воздуха составит +1…3°С, в Минской области — −1…+4°С.

Помимо гололеда и подтаявшего льда (внимание рыбакам!), резкий перепад температуры может негативно сказываться на состоянии здоровья .

В минувшие сутки в Беларуси сохранялась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-17°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем находилась в пределах от -7°С до -17°С. По последним данным, практически везде по Беларуси наблюдается снежный покров высотой от 7 см до 25 см.