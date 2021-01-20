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В Смолевичском районе под арест отправили мужчину, за бутылку убившего собаку
20.01.2021 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
51-летнего мужчину обвиняли в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из корыстных побуждений,
Знакомый попросил обвиняемого помочь ему избавиться от собаки — мол, из-за жалоб соседей на этого пса, который душит их кур. За помощь обещал рассчитаться спиртным.
Нетрезвый обвиняемый 23 августа 2020 года, около 11 часов, отвел собаку за стройку вблизи агрогородка Курково, где с помощью закрепленного за металлоконструкцию поводка удушил животное и оставил его в повешенном состоянии. Затем пошел за вознаграждением.
Найти его удалось благодаря записям с видеокамер, размещенных на гаражах рядом со стройкой.
Обвиняемый признал вину в полном объеме.
Суд назначил ему 3 месяца ареста.
Приговор вступил в законную силу.
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Знакомый попросил обвиняемого помочь ему избавиться от собаки - мол, из-за жалоб соседей на этого пса, который душит их кур. За помощь обещал рассчитаться спиртным.
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