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Участие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного авто - расследование завершено

20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного автомобиля. Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении очередного расследования. 

Материалы о массовых беспорядках 9 августа в Минске  передают прокурору для направления в суд. Обвиняемые - двое минчан. Они вышли на проезжую часть на пересечении Машерова - Победителей  и  заблокировали автомобиль ГАИ.  При этом в спецборт мужчины бросали камни, машину били руками и ногами. Стоит заметить,  что похожая ситуация произошла позже и на перекрестке  Богдановича, Купалы и Сторожевской.  И здесь также засветились эти двое - ныне обвиняемые. Их установили и задержали спустя время, и с того момента они находятся под стражей. Им вменяют несколько статей Уголовного кодекса. 

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного автомобиля. Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении очередного расследования.  ...
 
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