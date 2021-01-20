|
Участие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного авто - расследование завершено
20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного автомобиля. Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении очередного расследования.
Материалы о массовых беспорядках 9 августа в Минске передают прокурору для направления в суд. Обвиняемые - двое минчан. Они вышли на проезжую часть на пересечении Машерова - Победителей и заблокировали автомобиль ГАИ. При этом в спецборт мужчины бросали камни, машину били руками и ногами. Стоит заметить, что похожая ситуация произошла позже и на перекрестке Богдановича, Купалы и Сторожевской. И здесь также засветились эти двое - ныне обвиняемые. Их установили и задержали спустя время, и с того момента они находятся под стражей. Им вменяют несколько статей Уголовного кодекса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участие в беспорядках, угроза насилия и повреждение служебного автомобиля. Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении очередного расследования. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)