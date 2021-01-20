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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О. Гайдукевич о суверенитете и независимости В прошедших президентских выборах в США многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же. Но куда губительнее для...

В прошедших президентских выборах в США многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же. Но куда губительнее для экономики и суверенитета, когда внешние силы незаметно вмешиваются во внутреннюю политику, казалось бы, независимых государств.