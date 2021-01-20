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О. Гайдукевич о суверенитете и независимости
20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ прошедших президентских выборах в США многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же. Но куда губительнее для экономики и суверенитета, когда внешние силы незаметно вмешиваются во внутреннюю политику, казалось бы, независимых государств.
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: "Мне всегда интересно, для кого работают правящие элиты? Потому что, когда я приезжаю в любую прибалтийскую страну или на Украину, все хотят с нами дружить, все хотят с нами торговать, и политики, когда уходишь в кулуары, говорят: "Да, мы хотим дружить". Так а где суверенитет? Но знаете, кто у нас будет премьер-министром, кто у нас будет министром, кто у нас будет на какой-то должности, никто нам не позвонит и не скажет! Вот в этом я уверен. Вот это и есть настоящий суверенитет и независимость".
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В прошедших президентских выборах в США многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же. Но куда губительнее для...
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