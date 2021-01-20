ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О. Гайдукевич о суверенитете и независимости

20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В  прошедших президентских выборах в США  многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же.   Но куда губительнее для экономики и суверенитета, когда внешние силы незаметно вмешиваются во внутреннюю политику, казалось бы, независимых государств. Тему обсудили в проекте "Успеть до полуночи".

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: "Мне всегда интересно, для кого работают правящие элиты? Потому что, когда я приезжаю в любую прибалтийскую страну или на Украину, все хотят с нами дружить, все хотят с нами торговать, и  политики, когда уходишь в кулуары, говорят: "Да, мы хотим дружить". Так а где суверенитет? Но знаете, кто у нас будет премьер-министром, кто у нас будет министром, кто у нас будет на какой-то должности, никто нам не позвонит и не скажет!  Вот в этом я уверен. Вот это и есть настоящий суверенитет и независимость".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В  прошедших президентских выборах в США  многие эксперты под гул протестов обнаружили революционный след. Причем, технологии все те же.   Но куда губительнее для...
 
Новости дня
Новости общества
 
С. Журова о политике двойных стандартов в спорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by