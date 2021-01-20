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С. Журова о политике двойных стандартов в спорте

20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спорт уже давно превратился в политику двойных стандартов. Таким мнением с нашим телеканалом поделилась и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной думы России Светлана Журова. 

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы России: "Мне бы хотелось призвать международную федерацию - вы, когда заключаете контракты и выставляете требования к городу-кандидату, сразу тогда говорите, что должна быть вот такая-то власть, такие политические партии, нам не нравится тот-то и тот-то, поэтому мы вам это право не дадим. Тогда эти претензии должны быть ко всему миру. Потому что посмотрите, что творится в Америке. Тоже можно сказать, что там не безопасно проводить международные соревнования. Но никто про это не говорит! Есть ситуации, которые, правда, абсолютная политика, и я могу только сожалеть о том, что так происходит. Знаете, я вот думаю, а если бы Лукашенко не занимался хоккеем, и не любил бы так хоккей, вот сейчас бы были эти претензии? Потому что я слышала среди людей, которые пишут в соцсетях, что таким образом Запад у Лукашенко отбирает его любимую игрушку. Слушайте, но президент же не в игрушки играет, он думает о своем населении, для людей, для обычных людей было очень значимо проведение ЧМ. Это,  несомненно, гордость всей страны, это гордость каждого жителя Беларуси, который любит спорт и болеет за него. Поэтому, это не очень правильно и, скорее всего, я думаю, Беларусь будет подавать в суд. И правильно сделает, потому что надо отстаивать свои права". 

 
 
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Спорт уже давно превратился в политику двойных стандартов. Таким мнением с нашим телеканалом поделилась и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту,...
 
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