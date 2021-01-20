Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года вынесли на общественное обсуждение В приоритете - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. Цели амбициозны, но реалистичны и должны быть достигнуты. Так комментируют...

В приоритете - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов.Цели амбициозны, но реалистичны и должны быть достигнуты. Так комментируют важный документ эксперты. В правительстве планируют, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5 %. Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - рост благосостояния людей. Основное внимание уделят доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании. В программе заложены четыре приоритета - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер., а также предложения, озвученные на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. Большое внимание - росту доходов белорусов, особенно низкооплачиваемых специальностей бюджетной сферы.На 2021 год предусмотрено сохранить и все доплаты медикам, связанные с COVID. Чтобы достичь всех планов, предусмотренных проектом, в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов, рассказала нашему телеканалу депутат Палаты представителей Светлана Горваль.В начале февраля план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании.