ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года вынесли на общественное обсуждение

20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В приоритете - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов. 

Цели амбициозны, но реалистичны и должны быть достигнуты. Так комментируют важный документ эксперты. В правительстве планируют, что рост ВВП за пятилетие составит 21,5 %. Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель -  рост благосостояния людей. Основное внимание уделят доходам населения, ценам, занятости, доступности жилья, а также высокотехнологичным услугам в здравоохранении и образовании. В программе заложены четыре приоритета -  счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна и государство-партнер.

В основе программы - анализ обращений белорусов и экономической ситуации в стране, а также предложения, озвученные на диалоговых площадках и во время работы депутатов с избирателями на местах. Большое внимание - росту доходов белорусов, особенно низкооплачиваемых специальностей бюджетной сферы. 

Программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года вынесли на общественное обсуждение


На 2021 год предусмотрено сохранить и все доплаты медикам, связанные с COVID. Чтобы достичь всех планов, предусмотренных проектом,  в течение пятилетки потребуется принять ряд новых законодательных документов, рассказала нашему телеканалу депутат Палаты представителей Светлана Горваль. 

В начале февраля план действий на пятилетку представят на Всебелорусском народном собрании. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приоритете - социальная стабильность в обществе и рост благосостояния белорусов.  Цели амбициозны, но реалистичны и должны быть достигнуты. Так комментируют...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко в проруби, Басков о ЧМ, резкий спад COVID-19 и извинение судьи за 23.34 - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by