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МИД Беларуси обнародовал аудиозапись, которая подтверждает мошеннические цели бывшего сотрудника " "Алмаза" Игоря Макара

20.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стало известно, что находящийся за рубежом и распространяющий сведения о белорусских правоохранителях - он предлагал официальному Минску информацию - в обмен на крупное вознаграждение... Аудиозапись разговора только подтверждает, что "благие цели" легко окупаются миллионом долларов. 

Официальный ответ МИД Беларуси

В МИД прокомментировали, что с определенным скепсисом наблюдают за всей возней, которая раскрутилась вокруг записи. Также удивляет реакция украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом новое расследование, руководствуясь политическими мотивами. Игорь Макар, действительно, трижды обращался в посольство Беларуси в Литве летом прошлого года. Из обращений совершенно понятны все его мотивы. Но МИД терпеливо ждал, когда же установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился,  в желании Украины быть объективными возникают резонные сомнения. А данная аудиозапись лишь недвусмысленно показывает явные мошеннические цели этого дельца. Подытожив, Анатолий Глаз отметил - по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. Есть готовность рассмотреть и обращение украинской стороны - если, конечно, таковое поступит.

 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно, что находящийся за рубежом и распространяющий сведения о белорусских правоохранителях - он предлагал официальному Минску информацию - в обмен на...
 
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