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В Рогачеве уборщица похитила из сейфа в магазине деньги - и на такси укатила в Гомель
20.01.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве уборщица магазина похитила из незапертого сейфа 1300 рублей — и на такси уехала в Гомель. Об этом
30-летняя жительница Рогачева, убирая в магазине, увидела незапертый сейф в кабинете заведующей. В нем лежали деньги, она забрала их себе, после чего вызвала такси и уехала на нем в Гомель.
Кражу обнаружили охранники, приехавшие на сработавший сигнал тревоги. Увидели открытую входную дверь, просмотрели видео с камер наблюдения — так и вычислили женщину.
Полученную информацию они передали милиции, и вскоре девушку удалось задержать — ее приметили на одной из остановок Гомеля.
Уборщица изначально отрицала свою причастность к произошедшему, но затем созналась.
Возбуждено уголовное дело.
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