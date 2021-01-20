В Рогачеве уборщица похитила из сейфа в магазине деньги - и на такси укатила в Гомель

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве уборщица магазина похитила из незапертого сейфа 1300 рублей — и на такси уехала в Гомель. Об этом сообщает «Беларусь 1». По горячим следам ее удалось задержать в областном центре, возбуждено уголовное дело по факту кражи.



Александра Квиткевич, TUT.BY

30-летняя жительница Рогачева, убирая в магазине, увидела незапертый сейф в кабинете заведующей. В нем лежали деньги, она забрала их себе, после чего вызвала такси и уехала на нем в Гомель.

Кражу обнаружили охранники, приехавшие на сработавший сигнал тревоги. Увидели открытую входную дверь, просмотрели видео с камер наблюдения — так и вычислили женщину.

Полученную информацию они передали милиции, и вскоре девушку удалось задержать — ее приметили на одной из остановок Гомеля.

Уборщица изначально отрицала свою причастность к произошедшему, но затем созналась.

Возбуждено уголовное дело.