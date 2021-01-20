|
Посольство США выпустило заявление по задержанию гомельских правозащитника и волонтера
20.01.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Беларуси
Соединенные Штаты осуждают арест председателя Гомельского отделения правозащитного центра «Весна» Леонида Судаленко и волонтерки Марии Тарасенко 18 января. Мы призываем к их немедленному освобождению, — говорится в заявлении. — Правозащитники, такие как те, что работают в [лишенном регистрации] правозащитном центре «Весна», являются важной частью гражданского общества в любой стране, так как они следят за соблюдением прав человека в стране, проливают свет на нарушения прав человека и документируют их в надежде, что однажды нарушители будут привлечены к ответственности. Задержание одного из лидеров, а также волонтерки «Весны» является еще одним прискорбным примером попыток белорусских властей погасить этот свет и не допустить, чтобы народ Беларуси и весь мир узнали о всей полноте злоупотреблений, совершаемых белорусскими властями.
США, говорится в заявлении посольства, «призывают белорусские власти прекратить репрессии и жестокие нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов, а также немедленно освободить всех несправедливо задержанных».
— Эти действия противоречат обязательствам, взятым на себя белорусским правительством как государством-участником ОБСЕ. Мы призываем власти освободить сотни правозащитников, мирных демонстрантов, политических заключенных и журналистов. Это важнейший, необходимый начальный шаг на пути к уважению требований белорусского народа об основных свободах и стремлению исправить ситуацию в стране.
Напомним, Леонида Судаленко
Известно, что задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК — беспорядки. Вероятно, речь идет о ч. 2 — финансирование беспорядков.
Две недели назад у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко.
Поздно вечером 18 января была
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Беларуси призвало к их немедленном освобождению.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)