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Посольство США выпустило заявление по задержанию гомельских правозащитника и волонтера

20.01.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси выпустило заявление по задержанию гомельских правозащитника и волонтерки, где призвало к их немедленном освобождению.


Леонид Судаленко и Мария Тарасенко

Соединенные Штаты осуждают арест председателя Гомельского отделения правозащитного центра «Весна» Леонида Судаленко и волонтерки Марии Тарасенко 18 января. Мы призываем к их немедленному освобождению, — говорится в заявлении. — Правозащитники, такие как те, что работают в [лишенном регистрации] правозащитном центре «Весна», являются важной частью гражданского общества в любой стране, так как они следят за соблюдением прав человека в стране, проливают свет на нарушения прав человека и документируют их в надежде, что однажды нарушители будут привлечены к ответственности. Задержание одного из лидеров, а также волонтерки «Весны» является еще одним прискорбным примером попыток белорусских властей погасить этот свет и не допустить, чтобы народ Беларуси и весь мир узнали о всей полноте злоупотреблений, совершаемых белорусскими властями.

США, говорится в заявлении посольства, «призывают белорусские власти прекратить репрессии и жестокие нарушения прав человека в отношении мирных демонстрантов, а также немедленно освободить всех несправедливо задержанных».

— Эти действия противоречат обязательствам, взятым на себя белорусским правительством как государством-участником ОБСЕ. Мы призываем власти освободить сотни правозащитников, мирных демонстрантов, политических заключенных и журналистов. Это важнейший, необходимый начальный шаг на пути к уважению требований белорусского народа об основных свободах и стремлению исправить ситуацию в стране.

Напомним, Леонида Судаленко задержали утром 18 января по дороге в офис и отвезли в СК. Адвокат смог попасть к нему только в 17.30. В СК правозащитнику стало плохо, ему вызывали скорую.

Известно, что задержали Леонида в рамках уголовного дела по ст. 342 УК — беспорядки. Вероятно, речь идет о ч. 2 — финансирование беспорядков.

Две недели назад у Судаленко прошли обыски — дома и на Полесской, 52, где находится офис Гомельского общественно-политического центра. Были изъяты техника, БЧБ-флаги, а также документы, которые касаются деятельности правозащитника Леонида Судаленко.

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. В ее доме прошел обыск.

 
 
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