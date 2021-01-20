«Дело против меня сфабриковано». Бывшего милиционера судят за оскорбление действующего оперативника

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Кулаковский возглавлял уголовный розыск в Заводском РУВД в Минске. После президентских выборов и жесткого разгона мирных демонстрантов решил увольняться — работу свою любил, но участвовать в политических процессах не хотел. Дмитрий сделал снимок с формой на фоне мусорки и выложил его в сеть. Вскоре после увольнения бывшего милиционера задержали, 25 суток он провел в карцере в нечеловеческих условиях, в знак протеста глотал металлические предметы. Кулаковского обвиняют в оскорблении сотрудника милиции, якобы написал оскорбительный комментарий в телеграмм-канале «Каратели Беларуси». Дмитрий вину не признает и настаивает, что дело против него сфабриковано: «Решили меня проучить, показать оставшимся милиционерам, что не стоит увольняться, потому что вот что будет».



Дмитрий Кулаковский

Дмитрий Кулаковский работал в милиции с 2006 года. Дома хранятся благодарности и профессиональные награды.

— Он был на хорошем счету, — рассказывала TUT.BY его супруга Юлия. — После выборов он немного поработал, но его не выпускали из РУВД. Дмитрий сразу обозначил свою позицию, сказал, что во всем этом (подавлении протестов — Прим. TUT.BY) участвовать не будет, а будет выполнять только свою работу. В августе мы с трудом уехали в отпуск, не хотели мужа отпускать, он написал три рапорта — на отпуск с разных дат и на увольнение, сказал, выбирайте любой. Когда мы в сентябре вернулись, его были готовы взять обратно, но муж подумал и решил все-таки увольняться. Было много вопросов к нему, мол, кому ты будешь нужен, чем будешь заниматься, но все-таки он ушел со службы. Еще перед выборами на него пришел документ из управления собственной безопасности, что он «политически неблагонадежный».

6 октября 2020 года Дмитрий просто пропал — вышел в магазин, а поздно вечером в квартиру пришли оперативники управления собственной безопасности с обыском.

— Сказали, что муж задержан, потому что разместил в интернете комментарий, порочащий сотрудника милиции, — поясняет Юлия. — Провели обыск, забрали компьютер. И сказали, что через три дня его отпустят.

Однако как выяснилось позже, задержали Дмитрия не в рамках уголовного, а в рамках административного дела, якобы он оказал неподчинение сотрудникам УСБ. И суд постановил дать 12 суток административного ареста. Весь срок Кулаковский провел в карцере, в нечеловеческих, по его словам, условиях. Информацию TUT.BY подтверждали и другие задержанные, которые в то время отбывали арест, в том числе вместе с Дмитрием. Пресс-служба МВД на неоднократные запросы о предоставлении комментария не отреагировала.





Спустя 12 суток родные ждали его освобождения, однако на свободу бывший милиционер не вышел. На этот раз его обвиняли в неподчинении требованиям сотрудника Советского РУВД, прямо после выхода из ИВС на Окрестина. Близкие несколько часов прождали Дмитрия у двери изолятора, откуда он, по их словам, не выходил, но протокол был составлен и направлен в суд. На этот раз ему дали 15 суток, условия отбытия ареста были теми же. Кулаковский во время судебного процесса успел рассказать.

— Дмитрий успел сказать, что с момента задержания и потом во время отбытия ареста 12 суток он находился в карцере, — поясняла его адвокат Наталья Тарасюк. — По какой причине его туда поместили, сказать не мог, за спиной у него в это время стояли сотрудники изолятора, общались мы по скайпу. Ни одной передачи ему не доставили, хотя у жены одежду и продукты для него приняли. Он не был согласен с задержанием 6 октября, с тем, что его обвинили в неподчинении, поэтому в знак протеста проглотил четыре металлических предмета. По-хорошему нужно делать рентген и смотреть, в каком он состоянии. Но, по его словам, медицинская помощь ему не оказывается. Держат его в карцере, где кровать пристегнута к стене и днем, и ночью, есть единственный стул, на котором он сидит 12 суток и не спит. Говорил, что опухают ноги, у него сахарный диабет второго типа (в редакции имеются подтверждающие документы — Прим. TUT.BY). В силу бессонницы ему трудно сконцентрировать внимание. Вопросы я ему задавала по два раза. За все время содержания в ИВС я как адвокат ни разу не смогла к нему попасть, меня просто не пускают, так что я не могу даже проверить, в каком он физическом и психологическом состоянии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После выхода статьи об этом на сайте TUT.BY Кулаковского на двое оставшихся суток перевели в обычную камеру, где условия содержания были сносными. Отметим, что такой «особый» подход к бывшим сотрудникам милиции не единичный пример — экс-начальник ГАИ Минской области также рассказывал об издевательствах, которым он подвергся. И в этом случае получить комментарий у пресс-службы МВД не удалось.

Сегодня в суде Дмитрий Кулаковский пояснил, что пока он сидел по административным делам на Окрестина, от него требовали признаний по уголовному делу, якобы он продавал информацию о сотрудниках милиции. Подписать такое признание он отказался.

Его обвиняют в оскорблении оперативного сотрудника УСБ по фамилии Смоляр (ст. 369 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет). По версии следствия, Кулаковский разместил порочащий комментарий под фото действующего милиционера в тегерамм-канале «Каратели Беларуси». Как отметил гособвинитель, комментарий был опубликован ночью 6 октября. Уголовное дело возбуждено сразу же, 6 октября, в этот же день Кулаковского и задержали по первому административному делу. Прокурор зачитал, что обвиняемый разместил комментарий, который противоречит общечеловеческой морали, с использованием вульгарных и нецензурных слов в отношении старшего оперуполномоченного УСБ в связи с с выполнением им служебных обязанностей. Гособвинитель обратил внимание, что потерпевший по долгу своей службы находится под особой защитой государства.

Дмитрий Кулаковский заявил, что не признает себя виновным. Оперуполномоченного Смоляра он не знает, никаких комментариев в отношении него не писал и не оскорблял.

— Считаю, что дело в отношении меня сфабриковано из-за увольнения по убеждениям из органов внутренних дел. До 18 августа 2020 года я работал начальником отдела уголовного розыска Заводского РУВД. После событий в августе понял, что работать дальше не смогу по моральным принципам. Открыто выразил свою гражданскую позицию, в сентябре выложил фото (милицейской формы на фоне мусорки — Прим. TUT.BY). Предполагаю, что сотрудники УСБ решили меня проучить, показать оставшимся сотрудникам, что не стоит увольняться, потому что вот, что будет с ними будет — вот как появилось это дело. Меня держали 27 суток (в изоляторе — Прим. TUT.BY), от меня требовали признать, что я пытался продать информацию о сотрудниках милиции, я отказался. Содержали в нечеловеческих условиях, 25 суток провел в карцере без лекарств и медпомощи. В этом время изъяли дома мой ноутбук, он не был должным образом оформлен как изъятое имущество, у жены спросили пароль, то есть сотрудники изначально имели доступ к компьютеру, могли сделать с ним все, что угодно.

Также следователь интересовался и у Кулаковского, и у его супруги татуировками бывшего милиционера и паролем от компьютера — 1488 (такая комбинация цифр может быть зашифрованным лозунгом ультраправых скинхедов).

— У меня есть татуировки кельтских скандинавских символов, не знаю, параллель с чем пытались найти, — пояснил обвиняемый в суде. — Пароль от ноутбука такой, потому что 1 апреля 88-го года отец впервые отвез меня в Москву, это было запоминающееся событие.

Управление собственной безопасности правоохранительных органов детально изучает взгляды действующих сотрудников, однако во время службы вопросов к Кулаковскому по этому поводу не поступало.

Потерпевший Смоляр на первое судебное заседание не явился, прислал уведомление, что болеет и попросил рассматривать дело без него. Такое же заявление поступило от свидетеля Гвоздя, также сотрудника милиции. А свидетель Калиновский заявил, что ему и его близким угрожает опасность, поэтому просит дополнительной защиты — разрешить не участвовать в суде, принять показания, которые он дал на предварительном следствии.

Адвокат Наталья Тарасюк против этого возражала, поскольку на стадии предварительного следствия у нее как защитника не было возможности задать вопросы свидетелю, просила его все-таки допросить в суде, при необходимости скрыть персональные данные, провести допрос по видеосвязи за закрытыми дверями. Судья ходатайство отклонила. Что же до свидетеля Гвоздя и потерпевшего Смоляра, вопрос об их явке будет решен позже.





Защитник обратила внимание на некоторые существенные нарушения во время предварительного следствия. Так, во врем обыска изъятый компьютер не был, как положено, запечатан, а поэтому имеются основания полагать, что с полученным от супруги Кулаковского пароля от компьютера туда могли внести определенную информацию. К материалам приобщено мнение программиста, который подробно описывает, что сделать это возможно и задним числом. Кроме того, показания одного из сотрудников УСБ по уголовному делу отличаются от сведений, который тот предоставил по административному делу в отношении Дмитрия Кулаковского.

После освобождения из ИВС бывший милиционер был дома, по предъявленному обвинению взять его под стражу не могли (под стражу могут взять, если грозит свыше 2 лет лишения свободы). В декабре 2020-го Дмитрий попытался выехать из Беларуси, хотя ему был временно ограничен выезд в связи с уголовным делом. Его задержали на пограничном пункте и после этого уже взяли под стражу, до суда и сейчас он находится в СИЗО.