|
На смену лютым морозам в Беларусь идет оттепель
20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз-за такого резкого потепления в Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. После лютых морозов станет плюс 4. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур. О резком таянии льда предупреждают и спасатели.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за такого резкого потепления в Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. После лютых морозов станет плюс 4. В ночные и утренние часы во многих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)