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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На смену лютым морозам в Беларусь идет оттепель Из-за такого резкого потепления в Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. После лютых морозов станет плюс 4. В ночные и утренние часы во многих...

Из-за такого резкого потепления в Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. После лютых морозов станет плюс 4. В ночные и утренние часы во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть особо внимательными в период перепада температур. О резком таянии льда предупреждают и спасатели.