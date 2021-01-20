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За угрозу расправой милиционерам задержан мужчина
20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн позвонил на линию 102 и оскорблял сотрудников. Инцидент произошел 17 января в Гродно. Девушка-оператор неоднократно прерывала телефонный разговор, однако звонки продолжались. Звонившим оказался 38-летний ранее неоднократно судимый уроженец Лунинца.
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Он позвонил на линию 102 и оскорблял сотрудников. Инцидент произошел 17 января в Гродно. Девушка-оператор неоднократно прерывала телефонный разговор, однако звонки...
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