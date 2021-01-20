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Кому выгоден рост коммунальных тарифов в Украине
20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПовышение тарифов на газ и электричество в Украине называют авантюрой в интересах олигархов. Новые тарифы в первую очередь ударят по малоимущим и тем, кто отапливал жилье с помощью электричества. По мнению экспертов, правительство не в силах контролировать бизнесменов, пока те играют в интересах внешних сил, а не национальных.
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины: "Переворот развязал руки олигархам. Народ запуган. А для внешних управителей важно, чтобы Украина была занозой против России".
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Повышение тарифов на газ и электричество в Украине называют авантюрой в интересах олигархов. Новые тарифы в первую очередь ударят по малоимущим и тем, кто...
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