Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кому выгоден рост коммунальных тарифов в Украине Повышение тарифов на газ и электричество в Украине называют авантюрой в интересах олигархов. Новые тарифы в первую очередь ударят по малоимущим и тем, кто...

Повышение тарифов на газ и электричество в Украине называют авантюрой в интересах олигархов. Новые тарифы в первую очередь ударят по малоимущим и тем, кто отапливал жилье с помощью электричества. По мнению экспертов, правительство не в силах контролировать бизнесменов, пока те играют в интересах внешних сил, а не национальных.