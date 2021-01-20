Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Открытые катки и хоккейные коробки в Минске В столице отмечается бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Так, на катке возле школы № 56 (к слову, одной из...

В столице отмечается бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Так, на катке возле школы № 56 (к слову, одной из самых больших в стране - здесь учится 2400 учеников) ребята проводят весь вечер. Коробку залили своими силами, раскатали, и теперь это место для активного отдыха юных минчан. В школе работает и прокат спортивного инвентаря - не только коньков, но и лыж. Причем, его можно получить бесплатно всем желающим детям в округе.Добавим, только во Фрунзенском районе организовано около десятка ледовых площадок на пришкольных территориях. Всего же в Минске залито более 50 открытых катков и хоккейных коробок.