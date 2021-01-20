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Открытые катки и хоккейные коробки в Минске

20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице отмечается бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Так, на катке возле  школы № 56  (к слову, одной из самых больших в стране - здесь учится 2400 учеников) ребята проводят весь вечер. Коробку залили своими силами, раскатали, и теперь это место для активного отдыха юных минчан. В школе работает и прокат спортивного инвентаря -  не только коньков, но и лыж. Причем, его можно получить бесплатно всем желающим  детям в округе.  

Виктор Алисейко, замдиректора СШ № 56 г. Минска: "В школе есть возможность залить каток, есть возможность популяризировать зимние виды спорта - такие, как лыжные гонки и биатлон. Есть свой тир и хорошая лыжная база, и, как вы видите, с коньками тоже нет проблем. Заливали каток своими силами".  

Добавим,  только во Фрунзенском районе организовано около десятка ледовых площадок на пришкольных территориях. Всего же в Минске залито более 50 открытых катков и хоккейных коробок.    

 
Теги: Минск
 
 
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В столице отмечается бум катания на открытых ледовых площадках. Многие из них залиты специально для школьников. Так, на катке возле  школы № 56  (к слову, одной из...
 
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