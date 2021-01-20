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Вакцинация от коронавируса сегодня началась в Гомельской области
20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервыми прививки получают медработники. Для этого в регион поступила партия вакцины "Спутник V" - почти 4 с половиной тысячи.
На данном этапе вакцина распределена в Гомель, Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский районы. В течение месяца ждут и дополнительные партии вакцины, чтобы распределить по всей области. Массовая вакцинация населения области планируется с апреля этого года.
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Первыми прививки получают медработники. Для этого в регион поступила партия вакцины "Спутник V" - почти 4 с половиной тысячи. На данном этапе вакцина...
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