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Условия труда во время сильных морозов на контроле профсоюзов

20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соблюдение температурного режима, наличие теплой одежды и оборудование бытовых помещений. Для тех, кто работает на открытом воздухе или в слабоотапливаемых помещениях, эти критерии определяют  комфорт и, прежде всего, безопасность работы. Особенно это актуально, когда столбик термометра опускается до минус 20 градусов.

Светлана Чернова,  о том, как работают строительные объекты в непростых погодных условиях.

Это будущая пристройка  к действующему урологическому комплексу 4-й Городской клинической больницы. В процессе – возведение монолитного каркаса здания и кладочные работы. Ежедневно на объекте трудятся более трех десятков строителей. Разумеется, на улице. Условия труда, комфорт и безопасность на контроле Федерации профсоюзов. Особенно, когда за окном не слабый минус. 

Александр Богдан, столяр строительной организации г. Минска: "Здание отапливаемое, бытовки отапливаемые, поэтому перенесли отлично. Антисептики есть, все есть для условий проживания в бытовках".

Комфортные и безопасные условия труда

Если на рабочем месте технологически невозможно  или нецелесообразно отопление, такие условия труда признаются вредными. Работодатель обязан создать все необходимые условия, чтобы обезопасить сотрудников. 

Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда, должны быть перерывы, чтобы погреться. Наниматель обязан оборудовать помещения для обогрева и регламентировать продолжительность таких перерывов. Обычно это 15−20 минут через каждые два часа. При этом такие перерывы входят в рабочее время.

В этом плане нарушений инспектором на данном объекте замечено не было.  Разве что посоветовали установить решетку для обуви перед бытовым помещением.

Иван Реут, прораб общестроительных работ строительной организации г. Минска: "Ну вы же понимаете, что температура минус 20, мы не будем от работника требовать строго отбыть свои полтора - два часа на улице. Если он замерз, то мы допускаем, что централизованно цивилизованно они пойдут попьют чая, отогреются и дальше пойдут работать".

Условия труда во время сильных морозов на контроле профсоюзов


Это уже другой объект – здесь возводят многопрофильную поликлинику. Встречают не так радушно. У инспекторов есть некоторые замечания по санитарному состоянию в бытовках. Но тепло – нареканий в этом вопросе нет.

Сергей Батура, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов: "Здесь нет комнаты для сушки спецодежды, то есть, работникам негде, если влажные ноги, куртки и так далее, высушиться, также здесь антисанитарное состояние. Надо приводить в порядок комнаты приема пищи. Вроде бы чайник есть, микроволновки есть, но сам факт, где принимать пищу работникам, в недостатке".

Объект получит рекомендацию на устранение в кратчайшие сроки данных нарушений. Профсоюзный мониторинг соблюдения температурного режима будет проводиться на протяжении всего зимнего периода. При этом для оперативного реагирования на нарушения в Федерации профсоюзов работает горячая линия. 

 
Теги: Минск
 
 
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Соблюдение температурного режима, наличие теплой одежды и оборудование бытовых помещений. Для тех, кто работает на открытом воздухе или в слабоотапливаемых...
 
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