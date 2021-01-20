Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Кузьмин: Госдеп США запрещает украинской власти решать проблемы Донбасса Кандидат на пост министра обороны США - генерал Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для "сохранения...

Кандидат на пост министра обороны США -, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для "сохранения территориальной целостности" и самозащиты. Поддержал такие инициативы и претендент на пост госсекретаря Энтони Блинкен.В этой ситуации неудивительно, что донбасский вопрос зашел в тупик. Ни Донецк, ни Луганск больше не рассматривают команду Владимира Зеленского как достойного участника переговоров по обмену пленными. Это аргументированно и доступно объясняет украинский депутат Ренат Кузьмин.