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Р. Кузьмин: Госдеп США запрещает украинской власти решать проблемы Донбасса

20.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кандидат на пост министра обороны США -  генерал Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для "сохранения территориальной целостности" и самозащиты. Поддержал такие инициативы и претендент на пост госсекретаря Энтони Блинкен. 

В этой ситуации неудивительно, что донбасский вопрос  зашел в тупик. Ни Донецк, ни Луганск больше не рассматривают команду Владимира Зеленского как достойного участника переговоров по обмену пленными. Это аргументированно и доступно объясняет украинский депутат Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин, народный депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь": "Посол Канады в Украине сделал заявление, которое украинские власти предпочли не заметить. Он сказал, о том, что конфликт на Донбассе до сих пор не разрешен по вине украинской власти, которой запретили решать этот конфликт сотрудники государственного департамента Соединенных Штатов Америки. То есть, госдеп США запрещает украинской власти решать проблемы Донбасса. Кроме того, посол Канады в Украине заявил о том, что внешнеполитический вектор Украины управляется вовсе не министерством иностранных дел Украины, и даже не офисом президента и не президентом Украины. Посол Канады в Украине заявил о том, что внешнеполитический вектор Украины управляется дипломатическим ведомством Великобритании. А это означает, что украинская власть недееспособна".

 
 
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Кандидат на пост министра обороны США -  генерал Ллойд Остин заявил, что поддерживает предоставление Украине оружия, которое необходимо стране для "сохранения...
 
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